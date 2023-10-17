وفد تحالف "تايتان كابيتال" الاستثماري الياباني يزور مدينة الإنتاج الإعلامي

في إطار إستراتيجية مدينة الإنتاج الإعلامي , في جذب الإستثمارات العالمية وفتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات الاقتصادية العالمية الكبرى , زار المدينة وفد التحالف الإستثماري الياباني "تايتان كابيتال " برئاسة السيد Kanazawa Yukio , والذي يعد واحد من أقوي التحالفات الاقتصادية في اليابان ,حيث يضم عدد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية الكبيرة ذات العلامات التجارية الشهيرة , في مجالات عدة ومنها العقارية والمالية والبنوك , وشركات إنتاج الأفلام السينمائية , وصناعة السيارات .

وتأتي زيارة الوفد لمدينة الإنتاج الإعلامي , علي هامش زيارته إلي جمهورية مصر العربية لإستطلاع فرص الإستثمار في مصر بوجه عام , وفتح أسواق إستثمارية جديدة خارج اليابان , والتعاون مع الحكومة المصرية لتنفيذ مشروعات إستثمارية يابانية في مصر وخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وقد إستهل الوفد زيارته للمدينة بمشاهدة فيلم دعائي يبرز تاريخ مدينة الإنتاج الإعلامي ومراحل التطور الذي شهدته , حتي أصبحت واحدة من أكبر الكيانات الإعلامية والإقتصادية في الشرق الأوسط , بما تضمه من أستديوهات مجهزة , بأحدث الوسائل العلمية , ينطلق منها أشهر القنوات العربية والمصرية , إضافة إلي مراكز علمية ومناطق تصوير مفتوحة تتميز بالتنوع في الطرز المعمارية الخاصة بها سواء التاريخية أو المعاصرة والتي تناسب كافة أنواع التصوير وفي هذا الصدد بحث الوفد سبل التعاون المستقبلي مع المدينة وخاصة في مجال تصوير الأفلام السينمائية اليابانية في المدينة وتنظيم الحفلات الفنية العالمية

بعد ذلك قام الوفد بعمل جولة تفقدية بالمدينة , للتعرف عن قرب علي إمكانياتها وفرص التصوير بها حيث زاروا مركز التراث السمعي والبصري والذي يتم من خلاله الحفاظ علي الكنوز المصورة من الأفلام القديمة , وحمايتها من التهالك وحفظها للأجيال القادمة , وكذلك زاروا أستديوا الدولبي أتموس , الذي يعد الأحدث من نوعه في العالم في مجال تطبيقات التسجيل الصوتي , والمعتمد من شركة دولبي العالمية , كما زار الوفد أيضاً أستديو قناة الغد الذي يعد الأحدث في المدينة .

ثم توجه الوفد إلي مناطق التصوير المفتوحة حيث شاهدوا أعمال التطوير الجارية لها في الفترة الحالية , إستعداداً لإستقبال تصوير الأعمال الفنية .

وفي نهاية الزيارة أبدي رئيس الوفد وأعضاءه إعجابهم الشديد بما تملكه المدينة من إمكانيات تكنولوجية وفنية علي أعلي مستوي وأستديوهات ومراكز علمية حديثة تضعها في مصاف المدن الإعلامية الكبرى .