محافظ جنوب سيناء يسلم 31 رخصة مباني لمواطني رأس سدر

قام اللواء الدكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بزيارة تفقدية للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمدينة رأس سدر، يرافقه الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر.

وسلم المحافظ عدد 33 رخصة مباني لمستحقيها من مواطني المدينة والتي جرى اصدارها بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

واكغد محافظ جنوب سيناء، أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعكف على حل مشاكل المواطنين، وتلبية كافة احتياجاتهم، وخاصة فيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء، وذلك طبقا للضوابط والقوانين الخاصة بهذا الشأن، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح المحافظ، أنه جرى الانتهاء من إصدار 33 رخصة مباني لمواطني مدينة رأس سدر، بعد أن جرى استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بهذا الشأن.

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