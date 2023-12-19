الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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بن غفير يواصل تطرفه بالدعوة لإعدام الأسرى الفلسطينيين.. فيديو

المتطرف إيتمار بن
المتطرف إيتمار بن غفير

في سلسلة من تصريحات التطرف والكراهية، طالب إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، بالتوقف عن الحديث عن صفقات مع حماس ووضع حد لخضوع تل أبيب، داعيًا بتطبيق عقوبة الإعدام بحق المخربين، يجب إعدام أسرى من قوات نخبة حماس في كل يوم يمر لا يطلق فيه سراح للمختطفين، على حسب زعمه.

وأضاف إيتمار بن غفير في تدوينة على منصة "X" يوم الإثنين: “يجب منع إدخال المساعدات الانسانية لأي جهة حتى الأونروا، مشيرا إلى أنهم يأخذون المساعدات من هنا ويقتلون قواتهم من جهة أخرى”.

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وجاءت تصريحات بن غفير عقب ورود معلومات تفيد بأن المحادثات بين رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع، ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في النرويج بشأن استئناف مفاوضات الأسرى، كانت إيجابية. 

وقالت مصادر دبلوماسية إن رئيس الموساد التقى رئيس الوزراء القطري يوم الجمعة لإجراء محادثات حول استئناف المفاوضات غير المباشرة حول إطلاق سراح الرهائن. 

كما تتزامن تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي مع ما نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي الذي ذكر أن مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية سيجتمع يوم الاثنين مع رئيس الوزراء القطري، ورئيس الموساد في وارسو لمناقشة صفقة جديدة بخصوص الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة. 

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