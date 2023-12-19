كيفية استخراج تصريح سفر إلكتروني وورقي.. يرغب بعض الشباب في استخراج تصريح سفر بهدف التنزه أو الدراسة أو العمل في إحدى الدول، لذلك يتطلب استخراج تصريح سفر من الجهة المختصة وهي إدارة التجنيد والتعبئة، التابعة الى هيئة التنظيم والإدارة.

وتصريح السفر هو الوثيقة التي يتم إصدارها للذكور الذين يرغبون في السفر طالما لم يُنهِ تجنيده بعد لأي سبب كان وهو شرط أساسي عند الرغبة في السفر للخارج.

وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" خطوات استخراج تصريح سفر إلكتروني وورقي والمستندات االمطلوبة.

استخراج تصريح سفر إلكتروني

الدخول على رابط إدارة التجنيد والتعبئة العامةمن خلال الرابط التالي :

https://tagned.mod.gov.eg/

الضغط على أيقونة تسجيل طلب استخراج تصريح بالإذن للسفر.

تدوين البيانات المطلوبة حيث الاسم باللغة العربية وموقف التجنيد والرقم الثلاثي باللغة الإنجليزية والرقم العسكري والرقم القومي على أن تكتب الأرقام باللغة الإنجليزية

تسجيل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص بالمتقدم.

تدوين تاريخ السفر واتجاه السفر والغرض من السفر.

الضغط على تسجيل البيانات والاحتفاظ برقم الطلب المقدم بعد مراجعة البيانات.

بعد الإنتهاء من الخطوات السابقة يتم دراسة الطلب المقدم بمعرفة المختصين بإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لتحديد أحقية المواطن في الحصول على الخدمة.

يتم متابعة موقف دراسة الطلب المقدم من خلال الضغط على الاستعلام عن تصريح بالإذن للسفر باستخدام البيانات الأساسية السابق إدخالها.

في حالة الموافقة سيتم دفع رسوم الخدمة إلكترونيا ومن ثم استلام تصريح السفر عبر البريد الإلكتروني.

استخراج تصريح سفر ورقي

التوجه إلى أقسام ومكاتب التجنيد المنتشرة في جميع مديريات الأمن وأقسام الشرطة بالمحافظات.

ايضًا يمكن الذهاب إلى إدارة التجنيد والتعبئة بالحلمية بالقاهرة أو منطقة تجنيد القاهرة بالهايكستب.

يتم تقديم طلب الحصول على أذن بالسفر مع إحضار الأوراق المطلوبة وتقديمها وانتظار نداء الاسم للمراجعة للاطلاع على الأصول الموجودة بالمستندات.

إذا كان ميعاد السفر قريبا يمكن للمواطن التقدم بإثبات ميعاد السفر للتحويل لمكتب الإجراءات العاجلة للحصول على تصريح سفر عاجل في نفس اليوم.

المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح سفر

أصل شهادة الموقف من التجنيد.

أصل البطاقة وصورة منها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية لمن قاموا بتأديتها، وتوضيح موقفهم من الاحتياط.

شهادة قيد من المدرسة أو الكلية أو المعهد للطلبة الدارسين داخل الجمهورية.

لطلبة الدارسين خارج الجمهورية يقدمون مع استمارة الطلب خطاب يفيد بوضعهم تحت الإشراف العلمي من الإدارة العامة للبعثات والإشراف العلمي بوزارة التعليم العالي.

استمارة طلب الحصول على تصريح السفر.

أصل مذكرة السفر وأصل عقد العمل.

أصل جواز السفر وصورة منه.