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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

كونفوشيوس عين شمس يهنئ الفائزين في مسابقة "الإلقاء باللغة الصينية"

معهد كونفوشيوس
معهد كونفوشيوس

نظم معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس "مسابقة الإلقاء والتعبير الشفوى باللغة الصينية" بقاعة المؤتمرات بكلية الألسن يوم الأحد ١٧ ديسمبر.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وإشراف الدكتور ناصر عبدالعال مدير المعهد ووكيل كلية الألسن.

نتيجة مسابقة كونفوشيوس جامعة عين شمس 

شارك فى المسابقة  ٣٠ متسابق من طلاب أقسام اللغة الصينية في الجامعات المصرية وقد فاز في المسابقة كل من : 
١- الجائزة الخاصة للطالب كيرلوس ناصر سعد الفرقة الثالثة بألسن جامعة عين شمس. 
٢- جائزة المركز الأول وفاز بها كل من الطالبة نادين نبيل الفرقة الثالثة المعهد العالي للغات والطالب محمد حازم  الفرقة الثانية بألسن عين شمس.
٣- جائزة المركز الثاني وفاز بها كل من الطالبة شدى محمد الفرقة الثانية ألسن  عين شمس والطالب يوسف عبدالحميد الفرقة الثالثة أداب الأسكندرية والطالبة نوران السيد الفرقة الثالثة ألسن عين شمس.
٤- جائزة المركز الثالث وفاز بها كل من الطالب محمد أحمد  الفرقة الثالثة ألسن  عين شمس والطالبة يارا سامح الفرقة الثالثة أداب الأسكندرية والطالبة أميرة العسيلي  الفرقة الثالثة ألسن كفر الشيخ والطالبة مريم إبراهيم ألسن عين شمس.

تأتي هذه المسابقة في إطار أجندة الأنشطة العلمية والثقافية التي ينظمها معهد كونفوشيوس على مدار العام بهدف اعداد كوادر من الشباب المصري المتخصصين في اللغة والدراسات الصينية تسهم في دعم مسيرة التعاون بين مصر والصين في جميع مجالات التنمية.

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