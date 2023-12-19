استقبال حافل من العاملين بمجلس مدينة رأس سدر لمحافظ جنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء يثني علي العاملين برأس سدر ويشيد بالمشروعات المنفذة

قام اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بزيارة مبنى مجلس مدينة رأس سدر وذلك خلال جولته الميدانية بالمدينة لتفقد وافتتاح عددا من المشروعات التنموية والخدمية الهامة، واصطف جميع العاملين بالمجلس لاستقبال محافظ جنوب سيناء استقبالا حافلا مهنئين بحصوله علي درجة الدكتوراه من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

وكان محافظ جنوب سيناء قد حصل كان على درجة دكتوراه الفلسفة فى الإستراتيجية عن موضوع : التنمية الشاملة فى سيناء لمواجهة التطرف والإرهاب.

واجتمع المحافظ بجميع العاملين بمجلس مدينة رأس سدر، وخلال اللقاء أثنى المحافظ علي مجهوداتهم علي رأسهم رئيس مدينة رأس سدر، وأشاد المحافظ خلال اللقاء بالمشروعات التنموية والخدمية المنفذة، موجها بضرورة الاستمرار في بذل الجهد والعرق لتحقيق أعلى نسب تنفيذ وتوفير أعلى مستوى خدمات للمواطنين بالمدينة، مشددا علي ضرورة التواصل مع المواطنين وانجاز طلباتهم في أسرع وقت.

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والمحاسب علي حماده رئيس المدينة، والنائب سيد عوض عضو مجلس النواب.

وخلال اللقاء قدم النائب محمد عوض السيد " السيد عوض" عضو مجلس النواب بجنوب سيناء درع بمناسبة حصول المحافظ علي على درجة الدكتوراه من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية..

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