المشدد 15 سنة لـ سائقي توك توك في النزهة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة سائقي توك توك بالسجن المشدد 15 سنة لاتجارهما في مخدر الحشيش وغرمتهما 200 ألف جنيه.

وتبين تحقيقات النيابة انه تم ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى حيازتهما سلاحًا ناريًا غير مشخشن خرطوش.



وكشفت شهادة معاون مباحث مركز شرطة النزهة أنه حال مروره الأمني أبصر المتهم الأول حال إعطاء الثاني قطعة من جوهر الحشيش فضبطهما وبتفتيشهما عثر على باقي المضبوطات، وبمواجهتهما اعترفا أن قصدهما الاتجار بالحشيش المخدر والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهما.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 100 قطعة لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وفى سياق آخر، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، حكمًا بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه، كما عاقبت متهمًا "حدث" بالسجن 6 سنوات، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة في منطقة منشأة ناصر.

سبق أن أحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهما تهمة الاتجار في المواد المخدرة.

تم ضبط المتهمين بأحد الطرق وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على المخدرات، ومبالغ مالية من حصيلة بيعها، إذ ورد بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات الخاصة بالمتهم الأول عبارة عن كيس بلاستيك بداخله 7 لفافات بلاستيكية شفافة بداخل كل لفافة مسحوق بيج اللون يحتوي على الهيروين المخدر ووزنت اللفافات دون الكيس 13 جرامًا، كما أن المضبوطات الخاصه بالمتهم الثاني عبارة عن كيس بلاستيك بداخله 7 لفافات بلاستيكية شفافة بداخل كل لفافه مسحوق بيج اللون يحتوي على الهيروين المخدر ووزنت اللفافات دون الكيس 9 جرامات.