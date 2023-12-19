الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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"كنا في غوانتانامو وعذبنا بالكهرباء".. فلسطينيون اعتقلوا لأيام يكشفون أهوال سجون الاحتلال

فلسطينيون عائدون
فلسطينيون عائدون من سجون الاحتلال

وصف الفلسطينيون الذين عادوا من سجون الاحتلال الأهوال التي عانوا منها، مشبهين السجون التي كانوا فيها بأنها مثل سجن “غوانتانامو” الأمريكي سيئ السمعة.

وعاد ما لا يقل عن 60 فلسطينيًا إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد احتجازهم من أماكن متفرقة بالقطاع وإيداعهم أماكن مجهولة، وقال بعضهم إنهم تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم.

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وقال ثلاثة من الفلسطينيين العائدين عقب إطلاق سراحهم لوكالة أسوشيتد برس إنهم احتُجزوا بمكان ما في جنوب إسرائيل بعدما ألقي القبض عليهم أثناء نزوحهم من شمال قطاع غزة باتجاه الجنوب، واتفق الثلاثة على أنهم تعرضوا للتعذيب على يد القوات الإسرائيلية.

وقال محمد الحساسنة عقب الإفراج عنه إنه تم تكبيل جميع المحتجزين وتم تعذيبهم بالصعق الكهربائي كما لم يسمح لهم بالنوم سوى خلال الساعات ما بين منتصف الليل والخامسة صباحًا.

وأضاف بأنه لم يعرف بالضبط مكان احتجازه، لكنه قال إنه كان على بعد ساعة ونصف تقريبًا من غزة، على الطريق المؤدي إلى بئر السبع، في منطقة النقب جنوب إسرائيل، مؤكدًا أن الجنود الإسرائيليين اعتقلوه وفصلوه عن عائلته أثناء محاولته عبور نتساريم، وهي مستوطنة إسرائيلية مهجورة.

ونوه آخر إلى أن معظم المعتقلين كانوا موظفين حكوميين ومعظمهم موالون للسلطة الوطنية الفلسطينية"، مردفًا: "رأينا تعذيبًا لم يحدث في أي بلد آخر".

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