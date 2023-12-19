زراعة أسيوط تتابع محصول القمح بالبداري وساحل سليم وتتواصل مع الفلاحين

استمرار جهود مديرية الزراعة في محافظة أسيوط للتواصل والمتابعة الدائمة لمحصول القمح في مركزي البداري وساحل سليم. وتهدف هذه الجهود إلى توعية المزارعين وتزويدهم بالتوصيات الفنية اللازمة لزراعة هذا المحصول الحيوي الأساسي بشكل فعال ومثمر.

وتعد زراعة القمح من الأنشطة الرئيسية في محافظة أسيوط، حيث يتم زراعتها على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، ومن أجل ضمان استدامة هذا القطاع الحيوي المهم، تضطلع مديرية الزراعة بمهمة متابعة الأراضي المزروعة بالقمح وتوفير الدعم اللازم للمزارعين.

وتشمل التوصيات الفنية التي تم توجيهها من وزارة الزراعة لزراعة القمح عدة جوانب هامة. يشدد على ضرورة اختيار الأرض الملائمة لزراعة القمح وتطبيق التداول الزراعي للحفاظ على نضارة التربة ومواجهة المشاكل البيئية. كما يُنصح المزارعين بتقديم التسميد اللازم للأرض وتحويل القش إلى سماد عضوي، من أجل ضمان نمو وتنمية النباتات بشكل صحي وقوي.

علاوة على ذلك، تركز التوصيات الفنية على مراقبة ومكافحة الآفات والأمراض التي قد تؤثر على نمو وإنتاجية القمح. تتضمن هذه المراقبة تحليل الأراضي والمياه، واستخدام المبيدات الحشرية والفطرية بشكل صحيح وفقًا للجرعات والتوقيت المناسبين.

وتعمل مديرية الزراعة بأسيوط على توفير الدعم الفني والمادي للمزارعين. فهي توفر المعلومات اللازمة والنصائح العملية للمزارعين لضمان تطبيق أفضل الممارسات في زراعة القمح. كما تقوم بتنظيم ورش عمل وندوات لتوعية المزارعين بأحدث التقنيات والطرق الزراعية المبتكرة التي يمكنها تحسين إنتاجية القمح.

بالتعاون مع المزارعين والمسؤولين المحليين، تعتزم مديرية الزراعة الاستمرار في تنفيذ هذه الخطط والتوصيات الفنية لضمان تحسين إنتاجية وجودة محصول القمح في مراكز البداري وساحل سليم. إن تحقيق هذا الهدف سيسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين أوضاع الفلاحين في المنطقة.

وتعتبر محافظة أسيوط من أهم المناطق الزراعية في مصر، حيث تحتضن أراضيها محاصيل زراعية متنوعة تلبي احتياجات السوق المحلي وتسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد. ومن بين هذه المحاصيل الهامة يأتي محصول القمح، الذي يعد أحد الأساسيات في الغذاء المصري.

وتعتني مديرية الزراعة بأسيوط بمتابعة ودعم مزارعي المحافظة، ولا سيما الذين يقومون بزراعة محصول القمح في مركزي البداري وساحل سليم. يتم ذلك من خلال تنظيم زيارات ميدانية لفرق الزراعة لمتابعة نمو المحصول وتقديم التوجيهات اللازمة للمزارعين.

وتعطي مديرية الزراعة أهمية كبيرة لتوعية المزارعين بأساليب زراعة المحصول وفقًا للتوصيات الفنية الواردة من وزارة الزراعة. فهي تقوم بتوفير المعلومات والموارد الضرورية للمزارعين، مثل الأسمدة والمبيدات الحشرية والمبيدات العشبية، بالإضافة إلى تقديم النصائح والإرشادات اللازمة للعناية بالمحصول ومكافحة الآفات والأمراض المحتملة.

وتشمل التوصيات الفنية لزراعة محصول القمح المساحة المناسبة للزراعة وفقًا لتركيز النباتات وضمان تجانس الحقول. كما يتم التوصية بتسميد الأرض بالجرعات الملائمة وفقًا لتحاليل التربة، والقيام بالري الفعال لضمان نمو جيد للنباتات.

يجري أيضًا توفير الإرشادات والتعليمات للمزارعين بشأن توقيت الزراعة والحصاد وتقديم النصائح حول أفضل الأساليب لتخزين وتوزيع المحصول، بما يضمن حصول المزارعين على إنتاجية عالية وجودة ممتازة للحبوب التي تلبي الاحتياجات المحلية وتساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.

تأتي هذه الجهود في إطار التركيز المستمر على تحسين الأداء الزراعي وتعزيز الاستدامة الزراعية في مصر، حيث يعتبر محصول القمح جزءًا هامًا في استراتيجية تحقيق الأمن الغذائي للبلاد. تعكس هذه المبادرات التزام الحكومة والمديرية بدعم المزارعين وتمكينهم لتحقيق النجاح في زراعاتهم وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي بشكل عام.