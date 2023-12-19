الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

المشدد 15 سنة لشخصين لتجارتهما في مخدر الحشيش

محكمة جنايات شمال
محكمة جنايات شمال القاهرة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 15 سنة لاتجارهما في مخدر الحشيش وغرمتهما 200 ألف جنيه.

وجاء خلال التحقيقات، أنه تم ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى حيازتهما سلاحًا ناريًا غير مشخشن خرطوش.

وفي أقوال معاون مباحث مركز شرطة النزهة أنه حال مروره الأمني أبصر المتهم الأول حال إعطاء الثاني قطعة من جوهر الحشيش فضبطهما وبتفتيشهما عثر على باقي المضبوطات، وبمواجهتهما اعترفا أن قصدهما الاتجار بالحشيش المخدر والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهما، وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 100 قطعة لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

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