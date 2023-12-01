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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حزب الوفد

هاني أباظة: المؤشرات مبشرة فى أول أيام الاستحقاق الانتخابي .. فيديو

اللواء هاني أباظة
اللواء هاني أباظة

قال اللواء هاني أباظة، عضو مجلس نواب ورئيس لجنة الوفد بالشرقية، إننا نشهد اليوم مؤتمر دكتور عبد السند يمامة بالمرج في محافظة القاهرة، ضمن حملته الانتخابية لافتا إلى أنه يصادف اليوم أول أيام الاستحقاق الانتخابي الرئاسي بالخارج، والمؤشرات مبشرة جدا.  

وخلال المؤتمر الجماهيري بالمرج في محافظة القاهرة للمرشح الدكتور عبد السند يمامة، ورئيس حزب الوفد، أضاف أباظة أن الانتخابات الرئاسية هي خطوة ديمقراطية تحسب لمصر مناشدا المواطنين بأهمية الإدلاء بأصواتهم واختيار المرشح المناسب.

وأشاد، بالنظام الحالي والدور الديمقراطي لإتاحة الفرصة أمام جميع المرشحين، موضحا للشعب المصري أنه يجب التمسك بحقوقهم في الإدلاء بأصواتهم.

وأكد النائب هاني أباظة، أن الرهان اليوم على الشعب المصري الذي يملك كلمته، وإثبات حقه في الديمقراطية التي أتاحتها له دولته، مضيفا أن هناك الكثير من المواطنين يتكاسلوا في ممارسة حقهم، متوقعا حضور عدد كبير من المواطنين على صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم المناسب.

 

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