إنجي المقدم بالدانتيل المثير في عرض فيلم وداعا جوليا

لافتت الفنانة إنجي المقدم الأضواء نحو إطلالتها العصرية وذلك خلال حضورها عرض الفيلم السوداني وداعا جوليا ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، ليلة أمس.

وبدت إنجي المقدم بإطلالة عصرية مواكبة لأحدث صيحات الموضة 2024، من اختيار خبيرة الموضة Sahar Azab، حيث ارتدت جمبسوت أنيق، نتمي لصيحة الكورسية، صمم من قماش الكريب مع الدانتيل الشفاف في منطقة الخصر، مما جعلها خاطفه للأنظار.

وزينت إطلالتها بعقد مرصع بحبات الألماس لتزيد من فخامة إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

وعلقت على الصور، قائلة: " من عرض الفيلم السوداني الرائع (وداعا جوليا) ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي مع صديقتي و أختي الكاتبة و المؤلفة (ريم الانصاري) صورة رقم 4".

إنجي المقدم (مواليد 23 يوليو 1977)، ممثلة ومذيعة مصرية.

عن حياتها

قدمت على أوربت برنامج «السلم والثعبان» حتى عام 2006 وفي نفس العام أتجهت للتمثيل ببطولة مسلسل أحمد إتجوز منى وفي عام 2007 شاركت في مسلسل لحظات حرجة كضيفة شرف، وهي الآن من مذيعات قناة أو تي في وتقدم برنامج مساءك سكر زيادة وأيضا برنامج صباحك سكر زيادة علي نفس القناة. وقد قدمت أخيرا مسلسل حرمت يا بابا مع حسن حسني وهناء الشوربجي والذي لاقى قبول واعجاب الجماهير المصرية والعربية التي تابعت السيت كوم خلال شهر رمضان و قد قامت في بداية عام 2012 بتقديم برنامج إذاعى على إذاعة نجوم إف إم تحت اسم «ست الستات» وذلك بالاشتراك مع المذيعة ريهام الشيخ.