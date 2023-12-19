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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

النائب الوفدي محمد مدينة: قانون نقابة التكنولوجيين تأخر كثيرا

النائب الوفدى محمد
النائب الوفدى محمد مدينة

هنأ النائب الوفدى محمد مدينة الشعب المصرى , على المظهر الحضارى الذى تمت به إنتخابات رئاسة الجمهورية ,مؤكدا بإسمى وباسم الوفديين أتقدم بخالص التهانى إلى الزعيم عبدالفتاح السيسى لفوزة فى انتخابات الرئاسة .

 

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وأعلن " مدينه "فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء ,موافقتة على  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات والصناعة والقوى العاملة والخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين.

 

وأوضح محمد مدينة: "من وجهة نظرى هذا القانون تأخر كثيرا، والعالم كله تقدم من خلال التطور التكنولوجي، ولأن التكنولوجيين في حالة شتات لعدم وجود نقابة تجمعهم، بدون التكنولوجيا سنظل موجودين فى مكاننا يجب الاهتمام ومواكبة التطور التكنولوجي".

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