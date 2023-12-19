الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

القبض على 4 متهمين بحوزتهم 2 كيلو حشيش بالقاهرة

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على 4 متهمين بحوزتهم 2 كيلو حشيش واستروكس قبل بيعهم على عملائهم فى حلوان والشروق، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية، تم ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهم كمية لمخدر حشيش وزنت كيلو جرام.

كما نجحت قوات الأمن فى ضبط عاطلين بدائرة قسم حلوان وبحوزتهما كمية لمخدر استروكس وزنت كيلو جرام، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

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