ضبط شخصين لقيامهما بمحاولة غسـل 20 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بمحاولة غسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج.

فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين) لقيامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج، عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية- شراء الوحدات السكنية والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (20 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.