محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تنفيذ مشروع الممشي السياحي الجديد

أجرى الدكتور أيمن مختارمحافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية تفقد خلالها أعمال التنفيذ الجارية في القطاع الثاني من مشروع الممشي السياحي الجديد علي النيل بالمنصوره بإجمالي طول 1,250 متر، والذي يتم تنفيذه علي مرحلتين ، المرحلة الأولي تضم قطاع بطول 550 متر، والمرحلة الثانية تضم قطاع بطول 700 متر بعرض يصل الي 14 متر يضم طريق بعرض 6 متر ليكون ممشي للدرجات والعاب الأطفال وممشي سياحي علي النيل بالإضافة إلي كورنيش ومقاعد انتظار ورصيف بجوار الأبراج السكنية .

جاء ذلك بحضور المهندسة سلوي سامي رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري بمنطقة شرق الدلتا، والمهندس محمد عبدالرؤف وكيل وزارة الري بالدقهلية ،والمهندس أيمن سميح مديرهيئة الطرق بمنطقة الدقهلية ، وعمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصورة، والمهندسة مني الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة ، والدكتورة أميرة يوسف مدير شبكات معلومات المرافق بالمحافظة ، والمحاسب محمد جلال مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، وممثلي الشركه المنفذه للمشروع .

وقال المحافظ، خالص شكري وتقديري للفريق كامل الوزير وزير النقل علي دعمه الكامل للمحافظة لتنفيذ هذا الممشي السياحي الجديد علي النيل ليكون متنفس ترفيهي لأبناء الدقهلية والذي يقوم بتنفيذه شركة النيل لإنشاء الطرق احدي شركات وزارة النقل ، ووجه أيضاً الشكر والتقدير لوزيرة التخطيط ووزير الري علي دعمهم الكامل لتنفيذ هذا المشروع .

وأكد أن نسبة التنفيذ في القطاع الأول بلغت 100% وفي القطاع الثاني بلغت 50 % وافتتاح المشروع قريباً ليكون متنفساً جديد لأبناء الدقهلية بصفة عامة ولابناء مدينة المنصوره بصفة خاصة .

ووجه المحافظ، للمقاول المنفذ للمشروع بتكثيف الأعمال وزيادة فرق العمل والعمل علي قدم وساق علي مدار 24 ساعه للانتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمه ، والتنسيق الكامل بين كافة الجهات لتذليل أي معوقات والانتهاء من المشروع وفقاً للبرنامج الزمني لدخوله الخدمه لخدمة المواطنين .

ووجه مختار، بسرعة حصر جميع قطع الأراضي الفضاء بطول المشروع وتحديد أراضي أملاك الدولة منها لاستغلالها في مشروعات قومية تخدم المحافظة والمواطنين.

وأشار المحافظ، إلي أن الهدف من مشروع امتداد الممشي السياحي الجديد هو خلق متنفس ترفيهي لأبناء محافظة الدقهليه وروادها وتوفير فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات خدمية من محلات ومشروبات وأطعمة.