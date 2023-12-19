سيارة ميكروباص تسطر نهاية حياة عامل بأخميم

لقي عامل في التاسعة عشرة من عمره يقيم بناحية الصوامعة شرق دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج مصرعه صدمته سيارة ميكروباص حال عبوره الطريق وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي وضبط السيارة وقائدها وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بوجود حادث تصادم ومتوفي بقرية الصوامعة شرق / دائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة "أيمن . ش . ص . م" 20 سنة سائق ومقيم دائرة المركز بالطريق المشار إليه إصطدم بالمدعو "مصطفى . ا . ك . ا" 19 سنة عامل – ومقيم بذات الناحية حال عبوره الطريق مما أدى إلي وفاته وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي .





وبسؤال افاد قائد السيارة ونجل عم المتوفي "رفعت . ك . ا . ا" 28 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق وأضاف قائد السيارة أنه فوجئ بالمتوفي يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته فاصطدم به عن طريق الخطأ وإتهمه الأخير بالتسبب فـي الحادث ونفى الشبهة الجنائية .





تم التحفظ على السيارة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.