إدارة العلاج الطبيعى بالدقهلية تنظم محاضرات علمية وتدريبات عملية بالمستشفيات

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة العلاج الطبيعي خلال الاسبوعين الماضيين في تكثيف المرور على أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة.

وتفقد وكيل وزارة الصحة، 25 قسمًا وعيادة للعلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها إدارات المطرية ,شربين , أجا فضلًا عن ميت غمر، ودكرنس.

وكشف الدكتورأكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى بالدقهلية، أن إجمالي عدد الحالات التي استقبلتها الأقسام والعيادات التابعة خلال الأسبوعيين الماضيين ، بلغ نحو 11757 حالة، في حين وصل عدد الجلسات إلى نحو33 ألف جلسة من بينها 3652 لمرضى الغسيل الكلوى .

وأوضح عبد المنعم، أن عدد جلسات الداخلى بلغ 1820جلسة و مايقارب 1362 جلسة أطفال من بينها 201 حالة بعناية الأطفال و143 جلسة بالحضانات وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين إدارتي العلاج الطبيعى و حضانات الأطفال و عنايتها .

أما على صعيد زيادة الخبرات المهنية و البحثية لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية عقدت الادارة 12 اجتماعاً فنياً تخللتها محاضرات علمية و تدريباً عملياً بمستشفيات السنبلاوين ميت غمر وميت سلسيل إلى جانب أجا ,المنزلة ,دكرنس وتمى الأمديد.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ,بضرورة توفير جميع الخدمات بكافة التخصصات والتوسع في إنشاء وحدات العلاج الطبيعي لتأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عالي من الاهتمام بالمرضى.