شوارع الدقهلية تحت سيطرة الباعة الجائلين

تعتبر مشكلة الإشغالات والتعديات على الطرق العامة والميادين وانتشار الباعة الجائلين بمحافظة الدقهلية من المشكلات المتراكمة، مما يخلق نوعا من الفوضى والعشوائية، الأمر الذي أثار غضب الأهالى، مطالبين بضرورة تكثيف الحملات الأمنية والتنفيذية لإزالة الإشغالات والتعديات وفرض قوة القانون وهيبة الدولة فى الشارع.

ونادى الأهالى بتغليظ عقوبة التعدى على الطريق لمواجهة هذه التعديات ومنعها والتصدى لها، مع ضرورة تشديد الرقابة من قبل الوحدات المحلية وعدم التقاعس عن ذلك.

من جانبه، طالب يوسف الشحبور المحامى ، بتعديل القانون رقم 40 لسنة 1956 بشأن إشغالات الطرق العامة، لتغليظ عقوبة جريمة التعدى على الطرق والأرصفة وانتشار الإشغالات فى الشوارع والميادين.

وأشار الشحبور، إلى أن انتشار الإشغالات والتعديات فى الطرق العامة ادى إلى انتشار العشوائيات والفوضى وتشويه الشكل الحضارى للشوارع، وأضاف أنه لابد من قانون جديد ينظم هذه الأمور ويقضى على الفوضى والعشوائية، ويحدد عقوبات أكبر تحقق الردع العام.

وأكد أيمن رمضان تاجر خردوات بالمنصورة، أنه يجب تخصيص أماكن بديلة لهؤلاء الباعة، تمنع انتشارهم بشكل عشوائى فى الشوارع وعلى الأرصفة، مما يخلق حالة التكدس والازدحام وتعطيل حركة المواطنين، مضيفا يحب تحرك المسئولين بمحافظة الدقهلية للتتعامل مع هذه المشكلة وحلها بشكل نهائى وحاسم.

ولفت أحمد حمودة صاحب محل ملابس بالمنصورة، إلى أن انتشار الإشغالات والتعديات فى الطرق والشوارع أصبح أمرا مزعجا للجميع، ويتسبب فى تعطيل حركة المرور، ، فهناك محال ومقاهى وكافيهات ومطاعم تتعدى على مساحات كبيرة من الطريق وتستغل هذه المساحات بدون وجه حق، ولا يمكن السماح باستمرار حالة الفوضى والعشوائية.

وطالب حمودة، بتنظيم حملات مكثفة لإزالة التعديلات والإشغالات، وتوقيع غرامات كبيرة على المخالفين، مع مراعاة البسطاء الذين يبيعون بضاعتهم فى الشارع لكسب مصدر رزق حلال ولا يوجد لديهم محال لبيعها فيها.

خالد محمد محامى، يعبر بغضب لقد أصبحت الإشغالات والفوضى وبلطجة وفساد البائعين الجائلين سمة مميزة لمدينة المنصورة ورغم تقديم شكاوى واستغاثات عديدة للمسئولين بالمحافظة ولكن لاحياة لمن تنادي وأضاف خالد محمد رؤساء الأحياء بالمنصورة وشرطة المرافق مطالبين بإزالة الإشغالات ورفع القمامة بشوارع المدينة وأردف أيام السبت والثلاثاء بيبقى فيه مهازل مفيش مكان لقدم وحال وقوف أى شخص أمام فرش أحد البائعين الجائلين سهل جدا التعدى عليه وكأنه يملك المكان وللعلم فقد سئمنا لعبة القط والفأر التى يمارسها الحى والمرافق مع البائعين وأصحاب المحلات الموجودة بالمنطقة.

ونادى طارق محمود مهندس، بضرورة حصر الأسواق العشوائية غير الرسمية والتى تتعدى أيضا على الطرق والشوارع وتستغلها الباعة الجائاين بدون وجه حق، فلابد من إيجاد أسواق بديلة لهم وتقنينها ودفع مستحقات الدولة من رسوم تراخيص وغيرها، مثل أى نشاط آخر.

وانتقدت سهام محمود موظفة انتشار التعديات والإشغالات للباعة الجائلين بالشوارع الرئيسية والحيوية بالدقهلية ، مشيرة الى نشوب العديد من المشاحنات والمشاجرات بألفاظ خارجة ومنافية للآداب لافتة الى ان بائعى الخضر والفواكه بمدن الدقهلية اصبحوا مستقرون بأماكنهم والأهالى هي التي تهجر مساكنهم بسبب تقاعس المسئولين عن رفع الإشغالات .