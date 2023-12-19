محافظ جنوب سيناء يفتتح معصرة زيتون سينا فودز بقرية رأس مسلة

افتتح اليوم السيد اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، معصرة زيت زيتون سينا فودز بقرية رأس مسلة بمدينة رأس سدر في حضور النائب محمد عوض السيد عضو مجلس النواب، واللواء أحمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة، والدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمود عيسي مستشار المحافظ للمشروعات و المحاسب علي إبراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر.

وأشاد محافظ جنوب سيناء، بالمشروعات الخدمية التي يقوم جهاز تعمير سيناء بتنفيذها على أرض المحافظة، خاصة الزراعية التي تهدف إلى توطين بدو جنوب سيناء، وتوفير العديد من فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمحافظة من المحاصيل الزراعية بكافة أنواعها.

وأكد المحافظ، أنه جرى إنشاء هذه المزرعة للتسهيل على مزارعي انواع الزيتون الخاص بالعصر، خاصة أن جنوب سيناء تشتهر بزراعة الزيتون بكافة أنواعه، ويعد من المحاصيل الاقتصادية الهامة التي تجود زراعته بالمحافظة

وقال اللواء وائل مصطفى رئيس الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء، إن المعصرة تعمل على البارد لإنتاج أجود أنواع زيت الزيتون، وجرى إنشاؤها على أحدث مستوى على مساحة 425 متر ، بتكلفة 9.7 مليون جنيه، وتعمل بطاقة 600 كيلو في الساعة.

وأوضح أنه يجري بها عصر الزيتون على البارد، من خلال عدة مراحل بداية من مرحلة الفرز ثم الغسيل، وجرش وعصر الزيتون، حتى فصل الماء والزيتون حتى التعبئة.

يشار أن معصرة زيتون سينا فودز تعمل بانتاجية ٤ طن في الساعة.

FB_IMG_1702973900145

FB_IMG_1702973897621

FB_IMG_1702973895291

FB_IMG_1702973892946