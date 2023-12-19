الكاستنج دايركتور أحمد تمام: تصالح المهن التمثيلية و تركواز و بداية مرحلة جديدة لصالح المهنة
أعرب الكاستنج دايركتور أحمد تمام عن سعادته بنتائج جلسة العمل المشتركة التي عقدها مساء أمس الأثنين مع أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة النقيب الدكتور أشرف زكي ، وأكد تثمينه للنتائج التي انتهي اليها الاجتماع بالتصالح بين الطرفين، فيما يتعلق بوضع قواعد لترشيح و تشغيل أعضاء النقابة في الأعمال الفنية من خلال " تركواز ستديو " مع الالتزام بتشغيل نسبة ال ٩٠ % من الاعضاء و ١٠ % للتصاريح ، والعمل وفقا للآليات التي وضعتها نقابة المهن التمثيلية فيما يتعلق بالتشغيل بما يمنح الفرصة لأعضاء النقابة في التواجد بالأعمال الفنية بالشكل اللائق و تسويقهم فنيا بحسب ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع الذي اتسم بالود والمحبة بين الطرفين .