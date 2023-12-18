بدء التجريع بالبؤر المصابة بالبلهارسيا في الدقهلية

اعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، البدء بتجريع البؤر المصابة بالبلهارسيا بـ 14 مركزاً تابعاً على مستوى المحافظة، وذلك لعلاج الحالات المصابه بالبلهارسيا المكتشفه خلال المسح الميداني وذلك تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية .

وأوضحت الدكتورة سحر على مدير الادارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بالدقهلية، أن التجريع الجموعى للمواطنين وعلاج الحالات المصابة بالمجان كما تتم متابعة الحالات المصابة بعد العلاج للتأكد من تمام الشفاء.

من جانبه كشف الدكتور محمد عماد مدير اداره البلهارسيا بالدقهليه ان التجريع يتم من خلال فرق طبية مدربة وفق الخطة المقررة من الإدارة المركزية للقضاء على البلهارسيا بحلول 2025

وأشار المهندس وائل الرفاعي مدير اداره القواقع، إلى أن ادارة مكافحة القواقع التابعة للادارة العامة للمتوطنة تقوم بعمل فحص المجاري المائية التابعة لتلك المراكز للبحث عن القواقع الناقلة البلهارسيا والفاشيولا وجمع القواقع المصابه وعلاج المصاب منها بالسركاريا وذلك بما يساهم في الوصول لجميع المستهدفين.

يأتي ذلك بناءاً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهليه بتنفيذ خطة الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بوزارة الصحة للقضاء على البلهارسيا بحلول عام 2025.