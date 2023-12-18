الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بيرسي تاو يُهدر هدف التعادل لـ الأهلي أمام فلومينينسي

بوابة الوفد الإلكترونية

أهدر الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو، جناح الأهلي هدف التعادل لفريقه أمام فيلومينينسي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

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فيلومينينسي يتقدم على الأهلي في كأس العالم للأندية 2023

شهد الشوط الثاني تقم فيلومنينسي على الأهلي بهدف في الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني من المباراة، بعدما حصل الفريق البرازيلي على ركلة جزاء أمام الأهلي.

وقرر حكم مباراة الأهلي أمام فلومينينسي مارتشينياك، احتساب ركلة الجزاء بعد تدخل جناح الأهلي بيرسي تاو في ركلة جزاء بعد تدخله على مارسيلو، الظهير الأيسر لفيلومينينسي، في منطقة الـ 18.

وبدأ فلومينينسي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فابيو

الدفاع: صامويل كزافييه، فيليبي ميلو، نينو، مارسيلو

الوسط: أندريه، مارتنيلي، جانزو           

الهجوم: جون أرياس، جيرمان كانو، كينو.

فيما الأهلي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.          

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.

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