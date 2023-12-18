شايف الجنة وحور العين.. وداع فلسطينية لطفلها يمزق قلوب رواد السوشيال (فيديو)

“الضحايا الفلسطينيون” ليسوا أرقامًا بل أشخاص لهم قصص وحياة وطموح وأحلام، وأبطال ضمن ترس في سلسلة من التضحيات لتحرير الأرض والخلاص من استعمار مستمر منذ 1948 وسط تواطؤ من ضمن القوى الكبرى الذين لديهم مصالح جيوسياسية لا تأبه للحقوق والحريات في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالثروات.

الكلمات السابقة لخصها مقطع فيديو أبكى رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأثار المشاعر والعواطف، وذكر بالمآسي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، آخرها ضحايا يقتربون من 20 ألفا و55 ألف مصاب فقط في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي على يد أحفاد الآباء القتلة ضد أحفاد الآباء الضحايا، حيث تقف امرأة تنعي طفلها المقتول بكلمات تختلط عليها العاطفة والدموع والمشاعر الجياشة وإيمان صابر بالمصائب.

وفي الفيديو، صاحت السيدة الفلسطينية بمرارة على طفلها الشهيد، قائلة: “والله شاطر ومطيع ومصلي، والله ربيته أحسن تربية، يا رب تكون راض يا رب، وتغفر له، وتغفر لي وتسامحني يا رب وألحقني بأولادي شهيدة، أنا حزينة إني أنا عشت، اصطفيني شهيدة أعيش عندك في الفردوس الأعلى”.

وتابعت وهي تضم ذراعيها متوسلة: “كان دائمًا يقول لي نفسي أكون عصفور في الجنة، وربنا حقق الأمنية أخد أولادي الأربعة عصافير ومعهم أختين”، مردفة: “أسميته أيوب عشان قصة أيوب عشان الصبر وهو صابر ونحن صابرون”، متابعة: “معلش يا حبيبي انت شهيد عند الرسول والصحابة وعمار آل ياسر، سلم لي على الرسول والصحابة وأبي بكر الصديق وعلى خالك”.

وأكملت: “سأنتظر حتى يحسن ختامي وألحقكم، مع السلامة يا أيوب، الله يسهل عليكم لا إله إلا الله محمد رسول الله، ربنا يصبرني ويؤجرني في مصيبتي”، وعلقت على وجه المبتسم، مكررة: “شاف الجنة وحور العين”.

وحظي الفيديو بمشاهدات كبيرة، وتم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، مع تعقيبات تشيد بقوة الأم الإيمانية وعزيمتها وأخرى تدعوا لها بالصبر ولطفلها بالمغفرة، إذ كتبت ناشطة: “هذا هو المعنى الحقيقي لليقين و الاحتساب و الصبر اللهم زدهم ثباتا و إيمانا و انصرهم بنصرك الذي وعدت يا رب يا قدير”، وعقبت أخرى: “قوة إيمان وصبر وثقافة وعلم وتربية كلها اجتمعت في أهل غزة، الله يصبركم يا أمهات فلسطين”.

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