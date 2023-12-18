توقعات ماغي فرح للأبراج 2024.. أحداث مفاجئة وانفراجات تقلب الموازين
يستعد العالم خلال الأيام القليلة القادمة لاستقبال عام جديد بأمل وأحلام جديدة، بعد أن شهدنا خلال هذا العام 2023 العديد من الأحداث المأساوية والكوارث الطبيعية مثل زلزال تركيا وسوريا، والحرب بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني واستشهاد عدد كبير من أهالي غزة، ويتمني العالم أن يكون العام الجديد مليء بالأحداث المفرحة.
ويسعي معظم الناس في جميع أنحاء الوطن العربي إلى معرفة توقعات الأبراج الخاصة بهم، والتي يتنبأ بها علماء الفلك، لمعرفة أحوالهم على الصعيد المالي والعاطفي والصحي، وفي هذا الأطار قدمت خبرة الأبراج ماجي فرح توقعاتها للأبراج الأثني عشر لعام 2024.
أبراج 2024 لماجي فرح:
برج الحمل
يشهد مواليد برج الحمل في بداية العام بعض الصراعات والانفعالات، إلا أن ينتقل أورانوس إلى برج الثور، ليبدأ شهر مايو معهم بالراحة والطمأنينة، وتنصحهم ماجي فرح هذا العام بضرورة الحذر والتقدم ببطء نحو أهدافهم دون عجلة وتسرع، وعدم التعامل بشكل سلبي مع الآخرين أو التعامل بسلوك الاعتراض والتمرد في العمل والعلاقات الاجتماعية والشخصية.
برج الثور
برج الثور كما قالت ماجي فرج "نجم هذا العام"، حيث يعد الثور واحد من الأبراج الأكثر حظًا خلال 2024، حيث سيواجه مواليد هذا البرج تحديات جديدة وانتصارات، كما أن لديهم طرق جديدة وفرص مهمة للمنافسة وتحقيق الانتصار، وأنه يستعد لاستكشاف فرص جديدة وتطوير بعض الأفكار لديه، ولدية فرصة كبيرة في الدخول قصة حب جديدة من شأنها تغير حياته.
برج الجوزاء
واحد من الأبراج الأكثر حظًا هذا العام هو برج الجوزاء، فهذا العام ستنتهي الحيرة والارتباك وسيستعيد مواليد هذا البرج التوزان مرة آخرى، ولديهم حماسة وإيجابية ويقبل على الحياة ويواجه التحديات بقوة وثقة.
برج السرطان
مواليد برج السرطان سوف يواجهون تغييرات جوهرية، كما ذكرت بوجود العديد من التناقضات.
برج الأسد
أيضًا برج الأسد من الأبراج المحظوظة هذا العام، على الرغم من الفترات الصعبة التي يمكن أن يمر بها إلا أنه عام مليء بالفرص والنجاحات.
برج العذراء
برج العذراء كما قالت ماجي فرح" التوب هذا العام"، فأغلب شهور العام جيدة، حيث سيحصلون علي أموال طائلة ووفرة في الرزق وأن الكواكب بشكل عام ستحميهم وتعد لهم بالأفضل، وستساعدهم على نسيان ما حدث لهم في السنوات الماضية.
برج الميزان
الميزان من الأبراج السعيدة الأكثر حظًا لعام 2024، فهو عام التغيرات في مختلف المجالات على الصعيد التفكيري والعملي والصحي والعاطفي، وتكون هذه التغييرات أحيانًا مفاجئة وتأتي دون توقع مما سوف يدفعه باتخاذ قرارات شخصية تلائم الظروف والتطورات.
برج العقرب
اعتبرت ماغي فرح مواليد برج العقرب من أكثر الأبراج حظا في عام 2024 حيث يكون كوكب الحظ جوبيتير في برج العقرب معظم العام وحتى 8 نوفمبر، وذلك سوف يساعدها على الحصول على فرص نادرة وتحقيق تقدم في مشاريعها ونجاح في عملها.
برج القوس
عام 2024 وفقًا لماجي فرح، هو عام استثنائي لمواليد برج الحمل حيث يحمل الكثير من الحظ ويتميز بعدم وجود تعقيدات كبيرة في الكثير من أوقات العام، ويتميز مناخه بارتفاع التوقعات الفلكية بطريقة إيجابية تزداد كل شهر.
برج الجدي
سيواجه مواليد برج الجدي في عام 2024 مزيجًا من التحديات والفرص الإيجابية.
برج الحوت
وأخيرًا وفقًا لما قالته ماجي فرح برج الحوت من الأبراج المحظوظة هذا العام، سيحدث هذا العام فترة مشرقة مليئة بالفرص العديدة التي ستساعدهم في نسيان ما حدث لهم خلال السنوات الصعبة التي تسببت في حزنهم و إرباكهم لمدة تقارب الثلاث سنوات الماضية.
برج الدلو
ذكرت ماغي فرح أن عام 2024 سيتسبب في تأثيرات طويلة الأمد علي مواليد برج الدلو وعلى نجاحاتهم المهنية، بالإضافة إلى حياتهم الشخصية.
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