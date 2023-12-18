زراعة 1500 شتلة مثمرة بجامعة جنوب الوادى

افتتح الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الاثنين، فعاليات معسكر التشجير الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع مؤسسة هنجملها بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و المهندس محمد قبطان رئيس مجلس امناء مؤسسة هنجملها وفريق عمل المشروع وجهاز شئون البيئة وطلاب الجامعة .

وتحدث رئيس الجامعة على اهمية المبادرة الرئاسية بزراعة 100 مليون شجرة مثمرة في مختلف انحاء مصر في الحد من اثار التغيرات المناخية و زيادة الرقعة الخضراء ووجه الشكر لمؤسسة هنجملها لدورها التنموي مشيدا بالتعاون المثمر بين الجامعة و المؤسسة في تنمية البيئة و الحد من التلوث حيث يشهد معسكر التشجير زراعة 1500 شجرة مثمرة من ثمار المانجو والتين .

و اكد الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اهمية هذه المبادرات التنموية التي تعود بالنفع على جميع منسوبي الجامعة وحث طلاب الجامعة على رعاية الاشجار التي غرسوها ضمن فعاليات المعسكر حيث تعد المساحات الخضراء متنفس حيوي.

واشاد المهندس محمد قبطان رئيس مجلس امناء مؤسسة هنجملها بدور جامعة جنوب الوادي برعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة في تبني المبادرات التطويرية مؤكدا ان هذه المبادرة تستهدف توفير الغذاء و الحد من اثار التغيرات المناخية و تحفيز الطلاب على المشاركة المجتمعية.

واكد ان المؤسسة تقوم بالتعاون مع العديد من الجامعات و المؤسسات في مجال زراعة الاشجار المثمرة.

واهدى رئيس الجامعة درع الجامعة لرئيس مجلس امناء مؤسسة هنجملها وطالب القبطان بإنشاء مركز للتنميه المستدامة الخضراء بالتعاون مع وكلاء البيئه وخدمة المجتمع بإشراف نائب رئيس الجامعه لشؤن البيئه المجتمع والاستاذ الدكتور أحمد عكاوي.

فيما قدم المهندس أسعد محمد رئيس قسم التوعية البيئة بجهاز شئون البيئة الشكر لمجهودات المهندس محمد قبطان و فريق المبادرة لما تقدمه لمحافظة قنا و جامعة جنوب الوادى فى نشر الوعى البيئى و زراعة المسطحات الخضراء بالاشجار المثمرة .