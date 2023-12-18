الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ بالوفد غدًا.. الهيئة الوطنية للانتخابات: ”السيسي" رئيسًا لمصر

اقرأ بالوفد
اقرأ بالوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير الاخبارية المهمة، أبرزها: “الهيئة الوطنية للانتخابات ”السيسي" رئيسًا لمصر".

ويتضمن العدد العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية الأخرى:

- الرئيس يحصد 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة للناخبين

- “السيسي” في كلمة للشعب: أجدد العهد معكم.. ومستمرون في بناء الوطن

ـ الوفد يهنئ الرئيس بثقة الشعب المصري وفوزه برئاسة الجمهورية 

- بيت الأمة يؤكد العودة إلى دوره الفاعل في صفوف المعارضة الوطنية

- تسخير كل إمكانيات الحزب لخدمة الوطن ودعم الجمهورية الجديدة

- الدكتور عبدالسند يمامة: نقبل بالنتيجة والفائز هو الوطن 

- المستشار حازم بدوي: الشعب المصري قال كلمته.. والرسالة وصلت

 

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