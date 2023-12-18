اقرأ بالوفد غدًا.. الهيئة الوطنية للانتخابات: ”السيسي" رئيسًا لمصر

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير الاخبارية المهمة، أبرزها: “الهيئة الوطنية للانتخابات ”السيسي" رئيسًا لمصر".

ويتضمن العدد العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية الأخرى:

- الرئيس يحصد 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة للناخبين

- “السيسي” في كلمة للشعب: أجدد العهد معكم.. ومستمرون في بناء الوطن

ـ الوفد يهنئ الرئيس بثقة الشعب المصري وفوزه برئاسة الجمهورية

- بيت الأمة يؤكد العودة إلى دوره الفاعل في صفوف المعارضة الوطنية

- تسخير كل إمكانيات الحزب لخدمة الوطن ودعم الجمهورية الجديدة

- الدكتور عبدالسند يمامة: نقبل بالنتيجة والفائز هو الوطن

- المستشار حازم بدوي: الشعب المصري قال كلمته.. والرسالة وصلت