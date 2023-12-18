كأس العالم للاندية 2023

يحتضن بعد قليل ملعب الجوهرة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، صدام نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، التى يجمع الأهلي المصري بنظيره، فلومينينسي البرازيلي.

صور.. معاينة لاعبي الأهلي والجهاز الفني لملعب الجوهرة

ويتأهل الفريق الفائز من لقاء الاهلى وفلومينيسي لمواجهة الفائز من مباراة مانشستر سيتي الانجليزي وأوراوا رد دايموندز الياباني في الجولة النهائية لكأس العالم للأندية 2023.

وتذاع مباريات كأس العالم للأندية عبر مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية هي التي حصلت على حقوق بثمونديال 2023.