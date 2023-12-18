وفاة شخص داخل سيارته بالنقب على طريق "أسيوط الخارجة" بالوادي الجديد

توفي شخص داخل سيارته الملاكي بمنطقة النقب الجبلية على طريق “أسيوط الخارجة” بالوادي الجديد حيث تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من قسم شرطة الإنقاذ يفيد بوصول جثة شخص إلى مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

عثر على وجيه أحمد عبد الحافظ، 65 عاماً، ميتاً داخل مركبته الملائكية في منطقة النقب الجبلية، على بعد 65 كيلومتراً من وسط مدينة الخارجة، على الطريق الواصل مع محافظة أسيوط، لدى قدومه من القاهرة في محافظة أسيوط. اتجاه الوادي الجديد .

ونقلت سيارات الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى الخارجة

لإجراء التحقيقات اللازمة وتحديد سبب الوفاة. وفي الوقت نفسه، باشرت الشرطة التحقيق في الحادثة للوقوف على الأسباب والملابسات التي أدت إلى وفاة الرجل داخل سيارته.

على الرغم من عدم وجود معلومات مؤكدة حول سبب الوفاة، إلا أن التحقيقات الأولية تشير إلى احتمالية وفاة الرجل نتيجة لنوبة قلبية أو حادثة صحية طارئة أخرى. ومن المتوقع أن تتضح الحقيقة بعد إجراء التشريح الطبي للجثة.

تم استدعاء أفراد الأسرة للتعرف على الجثة وتقديم المساعدة لهم فيما يتعلق بإجراءات الدفن وتسليم الجثة للأهل. كما تم توجيه فرق من الشرطة للقيام بمسح موقع الحادثة وجمع الأدلة لمعرفة ملابسات الحادث بدقة.