صحة الشرقية تناقش خطة اعتماد مستشفى صدر الزقازيق ضمن التأمين الصحي الشامل

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعات متتالية مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، وإدارة ورؤساء الأقسام الطبية بمستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، الخطة التنفيذية لاعتماد مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء الاجتماع الأول صباح اليوم الإثنين، بمكتب وكيل الوزارة، بحضور مدير عام الطب العلاجي، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير عام الصيدلة، ومديري إدارات "المستشفيات، والجودة، ومكافحة العدوى، والرعاية الحرجة والعاجلة، والدرن، والصحة المهنية، والتمريض، والصيدلة الإكلينيكية، والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، والإدارة الهندسية"، وجاء الاجتماع الثاني داخل مستشفى الصدر، بحضور إدارة المستشفى، ورؤساء الأقسام الطبية وعدد من العاملين بها.

تناولت هذه الاجتماعات مناقشة مؤشرات أداء العمل بمستشفى الصدر، وتحديد نقاط القوة والضعف، وما تم من إجراءات بشأن استكمال واستيفاء كافة الاشتراطات الصحية الخاصة باعتماد المستشفى، وتحسين جودة الأداء ضمن معايير الجودة "جهار" الخاصة بالمعايير الوطنية المصرية للمستشفيات، والتى تهدف إلى الوصول لممارسات رعاية صحية آمنة.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه المعايير تتضمن ثقافة الرعایة المتمركزة حول المریض، والعمل على استدامتھا، وتأهيل جميع العاملين بالمؤسسات الصحية، على نظام الجودة بناءً على معايير GAHAR التى تساعد في تحدید مجالات التحسین في الممارسات الإكلینیكیة ومجالات العمل، بالإضافة إلى تحسین سلامة المرضى وتوفیر بیئة عمل آمنة.

وناقش الدكتور هشام مسعود مع المديرية والمستشفى، جميع المعايير الموضوعة، وتقرير لجنة الاعتماد المبدئي أثناء زيارتها للمستشفى خلال الفترة السابقة، وما تم من إجراءات حتى الآن بشأن استيفائها، موجها بأهمية تحسين جميع الأنشطة بالمستشفى، وعمل المراجعة الداخلية على نظام الجودة بالمؤسسة الصحية، قبل التقييم النهائى للحصول على الاعتماد، للانضمام خلال المرحلة المقبلة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بعد تسجيل المستشفى واعتمادها من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في جميع محافظات الجمهورية، قبل نهاية عام ٢٠٣٢، لتوفير رعاية طبية متكاملة للمواطن المصري، وبالمستوى اللائق وبمعايير الجودة العالمية.

وأكد الدكتور هشام مسعود، أهمية الإعداد الجيد لمستشفى الصدر ومختلف مستشفيات المحافظة،للتسجيل والاعتماد بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والعمل المتواصل على هذا الملف لاستيفاء اشتراطات الجودة والاشتراطات الصحية التي تؤهل المستشفيات للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ولفت إلى أن محافظة الشرقية مدرجة ضمن المرحلة الخامسة لتطبيق المنظومة بها، مشيرا إلى أهمية تقسيم تطوير مستشفيات المحافظة إلى مراحل، مع تحديد أولويات كل مرحلة، ودراسة احتياجات كل مستشفى على حدى، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بالأقسام الطبية المختلفة بها، مع التأكيد أيضاً على التدريب والتعليم الطبي المستمر لكافة الفرق الطبية، والذي يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمستشفيات الصحة بالمحافظة.