بعد واقعة طعن كلب بالمقطم.. عقوبات أقرها القانون حول التعدي على الحيوانات

أثارت واقعة تعدي أحد الأشخاص على كلب في منطقة المقطم، بواسطة طعنه بسلاحٍ أبيض، امتعاض وغضب رواد وسائل التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي وقع خلاله المتهم في قبضة الأجهزة الأمنية، وهو ما يفرض تساؤلات حول العقوبات المُقررة في مثل تلك الأحوال.

شخص يطعن كلبًا في المقطم.. أبعاد الحادث

بداية الواقعة، حينما نجحت أجهزة الأمن في رصد مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، يتضمن اعتداء أحد الأشخاص على كلب مستخدمًا سلاحًا أبيض "مطواة" بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على المتهم لاتهامه بالاعتداء على كلب محدثًا إصابته بالمقطم، وبالفحص وإجراء التحريات تبين أنه عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

نيابة المقطم، أصدرت من ناحيتها، قرارًا بحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالاتجار في المخدرات وحيازة سلاح أبيض، والاعتداء على حيوان، وذلك بعدما أشارت التحقيقات، إلى أن المتهم مارس نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بالمخدرات، وبتفتيشه عُثر على المخدرات بحوزته، وتم تحريزها وأمرت النيابة بإرسالها إلى المعمل الكيميائى، لفحصها.

كيف يُعاقب القانون جريمة الاعتداء على الحيوانات؟

في ذلك الصدد، قال الخبير القانوني عمرو سليم، إن المادة 355 من قانون العقوبات، تنص على أن يُعاقب بالحبس مع الشغل، كل من قتل عمدًا، حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو ألحق به ضررًا كبيرًا، وكل من سم حيوانًا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكًا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض، وذلك مع وضع الجاني تحت الملاحظة لمدة تتراوح بين عام إلى عامين.

فيما تنص المادة 356 من قانون العقوبات حول الشروع فى الجرائم السابقة، بالمعاقبة بالحبس مع الشغل لمدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة التى لا تتجاوز 200 جنيه، بينما ورد في نص المادة 357 من قانون العقوبات، أنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز 200 جنيه كل من قتل عمدًا بدون مقتض أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355.