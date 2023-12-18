البساط ينسحب من تحت أقدام الاحتلال.. الإعلام الفرنسي يفضح أكاذيب إسرائيل

في ضربة موجعة لإسرائيل وأساطيرها التي نسجتها منذ هجوم السابع من أكتوبر الماضي، فندت أعرق الصحف الفرنسية “ليبيراسون” أكذوبة ذبح حركة حماس للأطفال واغتصاب النساء من خلال إجراء تحقيق متعمق عن الحادث وربطه بتصريحات المسئولين الإسرائيليين ودعاياتهم حول العالم وتصريحات نتنياهو وبايدن.

وتحت عنوان “7 من أكتوبر.. مجزرة وتضليل"، خلصت الجريدة إلى أن الفظائع التي تم تداولها على المستوى السياسي والإعلامي بخصوص واقعة السابع من أكتوبر الماضي لم تحدث من الأساس، وتساءلت عن أنه ربما روج السياسيون الإسرائيليون الأكاذيب عمدًا بقصد استعطاف وحشد الرأي العام العالمي.

وسلطت الصحيفة الضوء على ترويج أكذوبة قطع حماس رؤوس 40 طفلًا إسرائيليًا، قائلة إن الرواية تم تداولها على نطاق واسع لكن تم قتل رضيعان فقط بالإضافة إلى 35 قاصرًا منهم سبعة دون سن العاشرة، معظمهم قتل بالرصاص وآخرين خلال قصف صاروخي، في حين أنه لم تقطع رأس أي شخص.

وكذبت الصحيفة قصص أفاد بها عقيد في الجيش الإسرائيلي عن حملة جثة طفل مقطوع الرأس، وأيضًا رواية لمسئول في منظمة “زاكا” اليهودية تزعم نقله 20 جثة لأطفال محروقين، ورواية رئيس منظمة “إيحود هاتسالا” الإسعافية حول إخراج طفل إسرائيلي ميتًا من فرن وضعته حماس بداخله، فيما أكدت رواية خطف امرأة حامل وبقر بطنها مزاعم لا أساس لها من الصحة.