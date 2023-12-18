وزير العمل يهنئ رئيس الجمهورية بفوزه بالانتخابات الرئاسية 2024

بعث حسن شحاتة وزير العمل اليوم الإثنين، ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمناسبة تجديد ثقة الشعب المصري في فخامته وفوزه في الانتخابات الرئاسية للعام 2024، وجاء نصها كالتالي: "يسعدنى وجميع عمال مصر أن أتقدم لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة راجياً المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة فى الفترة الرئاسية القادمة بمزيد من التوفيق والسداد"..

وأكد الوزير خلال البرقية لرئيس الجمهورية : " إن الشعب المصرى أحتمى بحكمتكم حينما واجهتم التحديات بكل عزم وإصرار وأرسيتم المشروعات بتفان وإقتدار وإن ما تحقق من إنجازات هو خير شاهد ودليل ... واليوم تأتى قيادتكم لمسيرة الوطن .. فى منعطف دقيق من تاريخ الانسانية ..لتكون دوماً مبعثاً للأمل فى مستقبل أفضل "للجمهورية الجديدة"، وليؤكد هذا الشعب العظيم عزمه أن تكون المرحلة القادمة فترة بناء شامخ وحصاد ..

وقال الوزير في برقيته :"الرئيس ستظل مواقفكم العظيمة وإنجازاتكم الواضحة رمزاً منيراً فى حاضر ومستقبل هذه الأمة وركيزة جوهرية لتتبوأ مصر مكانتها المرموقة..حفظكم الله قائداً راعياً للسلام والنماء..إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير".