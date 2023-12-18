وزير العمل يُهنئ السيسي بالفوز بفترة رئاسية جديدة

خلال زيارة وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الإثنين، إلى شركة ليوني الألمانية لصناعة كابلات وضفائر السيارات التي يبلغ حجم استثماراتها في مصر 150 مليون يورو، ويعمل بها 6000 عامل، كتب كلمة على اللوحة التذكارية للشركة جاء فيها: "يوم 18-12-2023، يوم إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة، ألف مبروك للمصريين علي تولي فخامة الرئيس مدة رئاسة قادمة، مع ازدهار ونماء لشركة ليوني انشاء الله العام القادم وافتتاح مصانع وفروع اخرى تحياتي.. حسن شحاتة".

وشارك وزير العمل، إدارة شركة ليوني مصر الألمانية المتخصصة في صناعة كابلات وضفائر السيارات، إحتفالية بمناسبة بمرور 25 عامًا على تواجدها بمصر، وتخطيطها للـ 25 عامًا القادمة، بعد وصول حجم استثماراتها في مصر 150مليون يورو، ويعمل بها 6000 عاما، وتستهدف وصول عدد العمال إلى 10000 عامل مع افتتاح فرعها الجديد في مدينة بدر.

وحضر الاحتفالية قيادات الشركة التي تمتلك 30 فرعًا حول العالم منها 15 فرع داخل مصر، وأيضًا مُمثلين عن هيئات حكومية، ومنظمات، وخبراء صناعة، ومستثمرين، ووفد من السفارة الألمانية بالقاهرة.

وبدأت مشاركة الوزير شحاتة بلقاء مع أعضاء مجلس الإدارة بمصر وألمانيا برئاسة الدكتورة أورسلا بيرنرت العضو المنتدب لمجلس الإدارة المُكلفة بإدارة الموارد البشرية للشركة، وفريق العمل الألماني، و د.أنيس كمون رئيس مجلس إدارة ليوني مصر، وفريق العمل المصري.