شاهد.. القسام تقصف جيب عسكري إسرائيلي وتجهز على الجنود

نشرت “الحدث العربية”، مقطع فيديو يوثق لحظة استهداف كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، الجيب العسكري تقل جنود إسرائيليين، من نوع همر بصاروخ "كورنيت" مضادّ للدروع شمال شرق بيت لاهيا.

أسفر عن العملية عدد من القتلى والمصابين تم نقلهم إلى مستشفى اسوتا في اسدود، في شمال القطاع اليوم.

وظهر في الفيديو استهداف مجاهدي القسام للجيب وهروب بعد المقاتلين، واحتراق عدد آخر، وسط تكبيرات مجادي القسام.

قالت كتائب القسام، إن قواتها تمكنت من تفجير عبوة مضادة للأفراد "رعدية" في قوات إسرائيلية راجلة في كمين ، كانت تتحصن داخل مبنى في بيت لاهيا، ومن ثم استهدافتها بقذيفة "TBG" والاشتباك معها من نقطة صفر والاجهاز على جميع أفراد القوة.

كما أعلنت كتائب القسام، أن مجاهديها فجروا عبوة مضادة للأفراد "تلفزيونية "، في عدد من القوات الاسرائيلية الراجلة شرق مدينة خانيونس وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

تمكن مجاهدو القسام من استهداف شاحنة، تقل عددًا كبيرًا من جنود الاحتلال في بيت لاهيا، بقذيفة TBG، ثم تم الاشتباك معهم بالأسلحة الرشاشة، وأكد مجاهدونا إيقاعهم جميعًا بين قتيل وجريح.

