كأس العالم للأندية.. غرفة خلع ملابس النادي الأهلي قبل صدام فلومينينسي البرازيلي(صور)

يلتقي الاهلى نظيره فلومينينسي البرازيلي، بعد قليل، على ملعب الملك عبد الله الدولي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في المواجهة المرتقبة التى تجمعهما بنصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

صور..من داخل غرفة ملابس النادي الأهلي

غرفة ملابس النادي الأهلي

غرفة ملابس النادي الأهلي

غرفة ملابس النادي الأهلي

غرفة ملابس النادي الأهلي

غرفة ملابس النادي الأهلي

غرفة ملابس النادي الأهلي

غرفة ملابس النادي الأهلي

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي



وتقام مباراة الأهلي وفلومينينسي اليوم الإثنين 18 ديسمبر، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويتأهل الفريق الفائز من لقاء الاهلى وفلومينيسي لمواجهة الفائز من مباراة مانشستر سيتي الانجليزي وأوراوا رد دايموندز الياباني في الجولة النهائية لكأس العالم للأندية 2023.

وتذاع مباريات كأس العالم للأندية عبر مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية هي التي حصلت على حقوق بثمونديال 2023.

