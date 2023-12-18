الأطعمة المصنعة واللحوم تسبب أمراض الدم الدهنية

تؤثر بعض المنتجات التي يستهلكها البشر بكميات كبيرة سلباً على عمل جسم الإنسان، مما يزيد من قابليته للاضطرابات والأمراض على وجه الخصوص، يمكن أن تسبب الأطعمة المصنعة واللحوم الدهنية أمراضًا استقلابية، حسبما ذكرت صحيفة روسيسكايا غازيتا نقلًا عن بوابة برونيوز.

يقول الخبراء: "إن تناول الكثير من اللحوم الحمراء الدهنية يعد وصفة للأمراض الأيضية، بما في ذلك مرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب وأمراض الكبد الدهنية غير الكحولية".

أما بالنسبة للأطعمة المصنعة، فقد أشار الخبراء إلى أن فئة الأطعمة عالية المعالجة تشمل في المقام الأول الوجبات الخفيفة المصنوعة من اللحوم المصنعة على سبيل المثال، على شكل نقانق، ومجموعة متنوعة من اللحوم اللذيذة، وهذه المنتجات الصناعية الغذائية مليئة بالسكر والصوديوم والمواد المضافة الاصطناعية التي يمكن أن تضر البكتيريا المعوية وتؤثر سلبا على البكتيريا الجيدة.

لكن التهديد الخطير بشكل خاص للجسم ينشأ من خلال اتباع نظام غذائي يتم فيه دمج هذه المنتجات مع المشروبات الحلوة غير الكحولية - الصودا أو العصائر المعبأة، مثل هذا النظام الغذائي يثقل كاهل الكبد بشكل كبير ويمكن أن يسبب ظهور الدم الدهني نتيجة لاضطرابات التمثيل الغذائي

يصبح الدم دهنيًا بسبب المحتوى العالي من مواد معينة، والدهون والكوليسترول، كما ذكر طبيب الجهاز الهضمي سيرجي فيالوف في إحدى المقابلات سابقً، وذكر الطبيب أن الدم الدهني يمكن أن يشير إلى قابلية الشخص للإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية.

أوضح طبيب أمراض الدم بافيل تراختمان أن الدم الدهني (الكيلوس) ناتج عن الدهون الزائدة التي تنشأ في الجسم: ليس لديه وقت لمعالجتها ويبدأ في الانتشار في الدم، وغالبًا ما يوجد هذا الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والذين ينجذبون نحو نظام غذائي غني بالدهون المشبعة والدهون المتحولة.

حذر طبيب أمراض الدم من أن ارتفاع مستويات الدهون في الدم يمكن أن يؤدي إلى أمراض قاتلة مثل الأزمة القلبية أو السكتة الدماغية

وقال بافيل تراختمان: "إن اكتشاف الدم الدهني يعني أن الشخص يحتاج إلى مراجعة نظامه الغذائي وتعديله نحو تقليل الدهون المشبعة".

كيف نفهم أن هناك دم دهني؟

ويؤدي إلى آلام في الساقين وتنميل وضعف في عضلات الساق. وفي بعض الحالات، تنتشر الأحاسيس المؤلمة وغير السارة إلى الفخذ والأرداف ويميل إلى الشدة عند المشي أو ممارسة الرياضة. ينصح الأطباء الأشخاص الذين يلاحظون هذه الأعراض بإجراء تحليل للدهون وفحص مستويات الكوليسترول لديهم.