تتجه انظار محبي الساحرة المستديرة بالوطن العربي بعد قليل، الى مواجهة نصف نهائي كأس العالم للأندية، التي تجمع الأهلي المصري بنظيره فلومينينسي البرازيلي، على ملعب الملك عبد الله الدولي بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2023

وتذاع مباريات كأس العالم للأندية 2023 عبر قنوات SSC السعودية، وتبث مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي عبر قناة SSC SPORT 1 HD، وقناة SSC SPORT 5 HD.

ويتأهل الفريق الفائز من لقاء الاهلى وفلومينيسي لمواجهة الفائز من مباراة مانشستر سيتي الانجليزي وأوراوا رد دايموندز الياباني في الجولة النهائية لكأس العالم للأندية 2023.

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

وتنطلق مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين، على ملعب الملك عبد الله الدولي بمدينة جدة في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد صعد إلى الدور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بعد تغلبه على اتحاد جدة السعودي، في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على استاد الجوهرة بمدينة جدة.

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

في حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

في خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

في خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

في الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.