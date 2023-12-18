مياه الفيوم تنفذ أنشطة توعية مائية بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان

نفذت إدارة التوعية بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بشركة مياة الفيوم، ندوات توعية وورش تعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة للمترددين على القوافل الطبية وحملات طرق أبواب بقرية منشأة دكم بمركز سنورس وقرية الشيخ فضل بمركز الفيوم وبالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بالفيوم وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.

وأكد النجار، أن الهدف من ندوات التوعية وورش تعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة وحملات طرق الأبواب هو نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه ورفع الوعي المائي لدى المواطنين وإكسابهم المهارات والاساليب السليمة في التعامل مع المياه وإدراك الحقيقة الحالية والمستقبلية المتصلة بموارد المياه في ضوء تناقص نصيب الفرد بسبب ارتفاع معدلات النمو السكاني والعمراني والتغيرات المناخية وأثرها على مواردنا المائية.

ولفت رئيس الشركة، إلى نشر الثقافة والوعي المائي أصبح هدفاً رئيسياً لابد من تحقيقه والعمل بصورة مستمرة على نشر برامج التوعية والتي أصبحت من الأسس الهامةلتحقيق الأمن المائي والذي يعتبر من أهم أبعاد الأمن القومي وغرس قيم المحافظة على المياه وترشيد استهلاكها لاستكمال خطط وبرامج التنمية . مثمناً دور الجهات الشريكة والتعاون المثمر في العمل المشترك لرفع الوعي المائي بمختلف أنحاء المحافظة وعلى مختلف الفئات العمرية والنوعية.

حملة طرق الابواب

وفى وقت سابق اعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم أن المكون المجتمعي بالشركة نفذ عدة أنشطة متنوعة داخل القرى المستهدفة .و تم تنفيذ حملة طرق أبواب بقرية السيد رحيل ووليدة بقرية سنهور البحرية بمركز سنورس وقرية بني صالح بمركز الفيوم وندوة توعية داخل مدرسة سكينة ايوب .

ياتى ذلك فى اطار التوجيهات بضرورة تواجد المكون المجتمعي بالشركة بين المواطنين بالقرى الجاري بها تنفيذ برنامج توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار EIP ومنحة من الاتحاد الأوروبي ، والتواصل مع المواطنين بصورة مستمرة لبحث ومناقشة شكواهم والاستماع لارائهم ومقترحاتهم .

وأوضح "النجار" أن الهدف من حملات طرق الأبواب وندوات التوعية تعريف المواطنين بالمشروعات الجاري تنفيذها بقراهم وتعريفهم بآلية الشكاوى وكيفية التواصل مع الشركة حالة حدوث أي شكوى متعلقة بتنفيذ الأعمال لضمان عدم وقوع أي أضرار على المواطنين أوالعاملين بالمشروعات الجاري تنفيذها وحث المواطنين على الحفاظ على تلك المشروعات وتعاون جميع الأطراف لضمان الإنتهاء من الأعمال في موعدها المحدد وفق الجدول الزمني حتى يتسني للمواطنين الاستفادة من هذه المشروعات .

جديد بالذكر أن برنامج مشروع توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم يهدف إلى خدمة ٥٧ قريه بخدمة الصرف الصحي والقضاء على أثر التلوث البيئي ببحيرة قارون والحفاظ على البيئة والقنوات المائية العذبة من التلوث وتحسين نوعية الحياة الصحية والإجتماعية والاقتصادية لسكان القرى الأكثر احتياجاََ والارتقاء بمستوى معيشتهم.