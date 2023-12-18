سياح الغردقة يشاركون في احتفالات الأهالى بفوز الرئيس السيسى

خرج الآلاف من أهالي البحر الأحمر، في مسيرات حاشدة فرحًا بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيسًا لمصر، مؤكدًين أن الرئيس السيسي اختيار المصريين الصادق، والذي لم يتوان طوال فترة حكمة السابقة عن خدمة مصر وشعبها، حيث يعتبر المصريين الرئيس السيسي صمام أمان لمصر وأمنها القومي، في ظل مؤامرات داخلية وخارجية من قوي الشر، التي لا تريد لمصر خيرًا، ولكن يقظة الرئيس المصري ورجال مصرالمخلصين كانت لهم بالمرصاد للتصدي لهؤلاء ودحر مخططاتهم.



وتؤكد احتفالات أهالي البحر الأحمر بفوز السيسى دلالة على قدر الحب والتقدير والدعم الذي يتمتع بهِ الرئيس السيسي من عموم المصريين بمختلف فئاتهم وطوائفهم، مؤكدًا أن المسيرة جابت شوارع مدينة الغردقة، حيث حرص المواطنون علي رفع أعلام مصر وصور الرئيس السيسي وانضم المئات من المواطنين خلال تحرك المسيرة

وكانت مدينة الغردقة قد شهدت منذ قليل انطلاق مسيرة حاشدة بالسيارات، بحضور ما يقرب من 3 آلاف شخص وعدد كبير من الأجانب رافعين أعلام مصر وصور الرئيس عبدالفتاح

وأطلق الأجانب البالونات المكتوب علي I love Egypt وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة

وأكد المواطنون بالبحر الأحمر، أن المسيرة تعبير عن فرحة المواطنين وسعادتهم بفوز الرئيس السيسي في انتخابات ديمقراطية شهد لها العالم أجمع، وبحضور ومشاركة الملايين من المصريين للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في اختيار رئيس مصر، والتي فاز بها الرئيس السيسي بنتيجة تاريخية تُعبر عن رغبة الشعب المصري في استكمال مسيرة التنمية والإنجازات التي بدأها مع المصريين، مشيرًا إلى أن المسيرة جاءت للتأكيد علي فرحة جموع أهالي البحر الأحمر بفوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة.

هذا وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة 2024 إلى 2030