رئيس هيئة الرعاية الصحية يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة

يتقدم الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، بالتهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفوزه بفترة رئاسية جديدة.



ويثمن مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية الثقة الغالية للشعب المصري في فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويأتي اختيار جموع الشعب المصري انعكاسًا لانجازات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي لاتخفى على أحد وانعكاسًا لإيمان الشعب بقيادته الحكيمة، وقدرته على مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، والمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، قد أجريت داخل مصر على مدار ثلاثة أيام من 10 - 12 ديسمبر الجاري