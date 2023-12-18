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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس هيئة الرعاية الصحية يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة

بوابة الوفد الإلكترونية

يتقدم الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، بالتهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفوزه بفترة رئاسية جديدة.
 

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رئيس هيئة الرعاية الصحية: مشروع التأمين الصحي الشامل الأمل الحقيقي لكل المصريين

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استشاري: تكنولوجيا المعلومات تساعد على رفع مستوى الرعاية الصحية والتعليم والتنمية

ويثمن مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية الثقة الغالية للشعب المصري في فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويأتي اختيار جموع الشعب المصري انعكاسًا لانجازات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي لاتخفى على أحد وانعكاسًا لإيمان الشعب بقيادته الحكيمة، وقدرته على مواجهة التحديات  التي تواجه الوطن، والمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

 

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، قد أجريت داخل مصر على مدار ثلاثة أيام من 10 - 12 ديسمبر الجاري

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