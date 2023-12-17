استشاري: تكنولوجيا المعلومات تساعد على رفع مستوى الرعاية الصحية والتعليم والتنمية

أكد الدكتور محمد خليف استشاري تكنولوجيا المعلومات، أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إحدى أدوات التنمية الجادة بشكل عام، وقد تكون تنمية ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية وأهدافها 17 هدفا.

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

وأوضح أن أهداف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تشمل كافة مناحي الحياة من التعليم الجيد والصحة الجيدة، ومكافحة الفقر والأمراض، وإدارة المياه والحصول على الوظائف، وجاء ذلك خلال مداخلته على قناة “إكسترا نيوز".

وأضاف أن دور تكنولوجيا المعلومات، يظهر كوسيلة للتنمية المستدامة، خاصة بعد تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي المختلفة، التي أتاحت للدول والمؤسسات الكبرى، على وجود تنمية قابلة للتنفيذ في أقل تكلفة وأكبر عائد، متابعًا: “لدينا تكلفة عالية جدًا لميكنة الخدمات، وباستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يمكن لنا الحصول على نشر كامل للرعاية الصحية بشكل إلكتروني، يزيد اختراق الرعاية الجيدة لكافة المواطنين والوصول لهم، في كافة أنحاء الجمهورية”.

وأشار إلى أن تكنولوجيا المعلومات تساعد على رفع مستوى الرعاية الصحية بكافة المناحي ويمكن استخدامها ايضًا في التعليم والتنمية الاقتصادية.

الاتصالات تُطلق مبادرة رواد مصر الرقمية لتمكين مستقبل التكنولوجيا في مصر

في إطار رؤية مصر 2030 وفي ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "مبادرة رواد مصر الرقمية" لتحقيق الريادة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال بناء كوادر ماهرة ومبدعة قادرة على قيادة مسيرة التحول الرقمي.

وتتمثل أهداف المبادرة في تنمية مهارات الطلاب والخريجين في التقنيات الحديثة، وتوفير البيئة المناسبة لبدء الأعمال الخاصة للشباب على منصات العمل الحُر، وتأهيل الطلاب والخريجين للالتحاق بوظائف مميزة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتنفَذ المبادرة بالتعاون مع كبرى الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في تنمية المهارات التكنولوجية. وتنظم الشركات العديد من الأنشطة، منها دورات تدريبية لبناء قدرات الشباب وورش عمل تطبيقية، والمساهمة في إثراء العملية التعليمية.