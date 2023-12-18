مشاركة الفيلم المصري "شارع شامبليون" في مهرجان بغداد السينمائ

ينضم الفيلم التسجيلي المصري “شارع شامبليون" يشارك الفيلم التسجيلي القصير المصري "شارع شامبليون" للمخرجة أسماء إبراهيم، خلال فعاليات مهرجان بغداد السينمائي بالقسم الوثائقى بالمهرجان والذى ينظم من قبل نقابة الفنانين العراقيين.

تفاصيل فيلم شارع شامبليون

العمل مأخوذ عن قصة "شارع شامبليون" من المجموعة القصصية "دومينو" للكاتبة والناقدة ناهد صلاح، مدير التصوير الفنان عبد الرحمن محمد، أداء صوتي الفنانة سلوى محمد علي، موسيقي الفنان علي كمادجو مونتاج الفنان عمر بدر الدين ورسوم واسكتشات شيماء إبراهيم، كما تشارك الفنانة التشكيلية سعاد عبد الرسول بمعرضها الفني "حديقة افتراضية" في الفيلم.



وقامتا بالترجمة للغتين الإنجليزية والفرنسية الأديبتان بسمة ناجي رضوان وأريج جمال، فيما يتناول الفيلم من منظور نسوي تطورات العمران في منطقة وسط البلد بعيون مؤلفته وبحسِ تجريبي، "شارع شامبليون" هو التجربة المستقلة الأولى لفنانيه ومن إخراج أسماء إبراهيم.

فى سياق آخر.. كانت أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني قرارًا وزاريًا بتعيين الدكتور حسين بكر رئيسًا للمركز القومي للسينما وهو مدير تصوير سينمائي، وأستاذ مساعد ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ العالي ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ بأكاديمية الفنون، تخرج ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻰ ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ قسم تصوير ﻋﺎﻡ 1999 بتقدير جيد جدًا، كما حصل ﻋﻠﻰ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ من المعهد العالي للسينما ﻋﺎﻡ 2004 ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ عام جيد جدًا، كما ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻋﺎﻡ 2009 ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ امتياز، وقد حصل على ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻋﺎﻡ 2014 بتقدير امتياز.



كما حصل حسين بكر على جائزة الدولة للإبداع الفني بحصوله على منحة تفرغ " بالأكاديمية المصرية للفنون " بروما تخصص تصوير ضوئي عام 2001/ 2002، وشارك بأبحاث علمية في عدد من المؤتمرات بأكاديمية الفنون عام 2015/ 2022، كما قام بتصوير عدد من الأفلام الروائية، من ضمنها فيلم شعبان الفارس عام ٢٠٠٨ للمخرج شريف عابدين، وفيلم جمهورية إمبابة عام ٢٠١٥ للمخرج أحمد البدري.

إلى جانب العديد من الأفلام التسجيلية من بينها فيلم ذاكرة السينما عام ٢٠١٧، وفيلم القليوبي صديق الحياة عام ٢٠١٨، كما قام بتصوير عدد من المسلسلات الدرامية من بينها مسلسل نعم ما زلت آنسه عام 2010 للمخرج أحمد يحيى، ومسلسل ربيع الغضب عام 2012 للمخرج محمد فاضل.



كما قدم بكر العديد من الدورات التدريبية والورش بمجال التصوير، وحصل علي عدد من الجوائز من ضمنها، ﺍﻟﺠﺎﺋﺰة ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻮﺭﺗﺮﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﺽ " ﻓﻮﺗﻮ إيجبت " ﻓﻰ ﻋﺎﻡ2001، وجائزة ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ الفيلم الروائي الطويل ﺷﻌﺒﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺱ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ " ﺃﻭﺳﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ " ﻓﻰ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٩، وﻋﻤﻞ ﻛﻤﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ " ﻛﺎﻣﻴﺮﺍ " ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺄﻫﺎ مدير ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺩ. ﺭﻣﺴﻴﺲ ﻣﺮﺯﻭﻕ كما قام بكتابة ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ "ﻛﺎﻣﻴﺮﺍ" ﻣﻦ 2014 إﻟﻰ 2016، كما شارك كعضو لجنة تحكيم بعدد من المهرجانات السينمائية.