يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية
يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية
المحتويات
يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية، النادي الأهلي المصري في تحد جديد بعد تجاوز تحدي نادي إتحاد جده السعودي بعد الفوز علي حساب الأخير بنتيجة كبيرة، علي ملعبه ، ولكن بين جماهير النادي الأهلي المصري التي سطرت أروع الملاحم في جده، ونجحت في الوصول إلي العلامة الكاملة من هذه المواجهة، وتأمل في تميز جديد ضد نادي فلومينينسي البرازيلي في اللقاء المقبل، ونحن في موقع السعودية نيوز سننشر لكم موعد مباراة الأهلي القادمة في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية والقنوات الناقلة.
سبق أن إلتقى النادي الأهلي من قبل في 5 مواجهات ضد الأندية البرازيلية، خسر الأحمر في 4 مواجهات، وحسم التعادل لقاء وحيد انتهى بركلات الترجيح لصالحه.
المواجهة الأولى ضد نادي انترناسيونال البرازيلي، في الدور النصف النهائي انتهت لصالح الأخير بهدفين مقابل هدف، والمواجهة الثانية ضد فريق كورينثيانز في قبل نهائي المونديال انتهت بهزيمة الأحمر بهدف نظيف.
تنطلق مباراة الأهلي وفلومينينسي بصافرة الحكم البولندي (سيمون مارتسينياك) بداية من الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت غرينتش GMT.
تنقل المباراة على شاشة قنوات شركة الرياضة السعودية (SSC) بصوت المعلق الرياضي المصري مدحت شلبي بالإضافة إلى المعلق الإماراتي فارس عوض على الصوتية الثانية.
يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينسي عبر الضغط هنا ..
كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الأهلي وفلومينسي عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..
ويعد النادي الأهلي ثاني أكثر الأندية مشاركة في مونديال الأندية بعد فريق أوكلاند سيتي (11 مشاركة)، ولكن المارد الأحمر أكثر فريق خوضاً للمباريات في البطولة بـ 23 مباراة، ولم يسبق له الوصول إلى النهائي، لكنه حصل على الميدالية البرونزية في 3 مناسبات.
التشكيل المتوقع لمباراة الاهلي اليوم
يستعد الأهلي لمواجهة وفلومينينسي اليوم في كأس العالم للأندية، بعد فوز وعلى الاتحاد السعودي بثلاثية نظيفة حيث يكون التشكيل المتوقع للأهلي كالتالي:
- حراسة المرمى محمد الشناوي.
- خط الدفاع كلا من اللاعب محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم وعلي معلول.
- في خط الوسط يكون كلا من اللاعب مروان عطية وأمام عاشور واللاعب أحمد حسن كوكا.
- الاعتداء كلا من بيرسي تاو حسين الشحات.
- مباريات اليوم بث مباشر
- الاهلي مباشر
- الأهلى
- موعد مباراة الاهلي القادمة
- ahly tv بث مباشر
- قناة الاهلي مباشر
- بث مباشر مباراة الاهلي وفلومينينسي اليوم
- الأهلي اليوم
- مباراة الاهلى اليوم
- بث مباشر مباراة الاهلي الان
- بث مباشر مباريات اليوم
- ahly قناة الاهلى بث مباشر
- مباراة الاهلي وفلومينينسي بث مباشر
- بث مباشر مباراة الاهلي وفلومينينسي
- مباراة الأهلى
- مباراة الاهلي وفلومينينسي
- موعد مباراة الاهلى اليوم
- مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بث مباشر
- أخبار الأهلي
- أخبار الأهلي اليوم
- اخر اخبار الاهلي
- اخر اخبار الاهلى اليوم
- احدث اخبار الاهلى
- أخبار النادي الأهلي
- اخبار النادى الاهلى اليوم
- اخبار الاهلى المصرى اليوم
- اخر اخبار الاهلى المصرى
- موعد مباراة الأهلي
- أخبار
- ترتيب الاهلي
- بث مباشر مباراة الأهلي وفلومينسي اليوم
- بث مباشر مباراة فلومينسي والأهلي اليوم
- بث مباشر الاهلي
- مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينسي اليوم
- بث مباشر
- مشاهدة مباراة فلومينسي والأهلي اليوم
- مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينسي بث مباشر
- بث مباشر الأهلي وفلومينسي يلا شوت
- بث مباشر الأهلي وفلومينسي اليوم يلا شوت
- مباراة الأهلي فلومينسي
- بث مباشر الأهلي وفلومينسي يلا شوت بث مباشر كورة لايف