الرئيس السيسي يجري حوارًا مع مجموعة من المواطنين خلال مروره بشوارع القاهرة

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي حوارًا مع عدد من المواطنين أثناء مروره في شوارع القاهرة.

الرئيس السيسي

وسأل الرئيس السيسي، عن عدد الورش وإيجاراتها، ليرد المواطن قائلًا: “حوالي 150 ورشة والإيجار بـ1000 جنيه”، ووعد الرئيس بتوفير ورش في مناطق أخرى، فرد المواطن: "الغالي ثمنه فيه يا باشا".



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، فوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، برئاسة جمهورية مصر العربية لمدة 6 سنوات مقبلة.

وقالت الوطنية للانتخابات إن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى حصل على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا.

وتابع أنّ عدد المقيدين بقاعدة الناخبين 67 ملايين و32 ألف و437 ناخبا، لافتا إلى أن "عدد من أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج 44 ملايين و777 ألف و668 ناخبا بنسبة مشاركة وصلت إلى 66.8%".

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: "عدد الأصوات الصحيحة 44 ملايين و288 ألف و361 بنسبة 98.9% من إجمالي الحضور، وعدد الأصوات الباطلة 489 ألف و307 صوتا بنسبة 1.1% من إجمالي الحضور".