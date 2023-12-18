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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات اليوم

أسعار الذهب
أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) خلال التعاملات المسائية، اليوم الاثنين 18 ديسمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 2880 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

 

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة. 

 

أسعار الذهب في مصر الآن: 

 

أسعار الذهب في مصر

 

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية، اليوم الاثنين 18 ديسمبر، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2885 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى  3297 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 3022 جنيها. 

 

سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 2472 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1923 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1648 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1236 جنيهًا، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 23080 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2025 دولارا للأوقية.

 

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95 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب خلال أسبوع

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أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الإثنين 18-12-2023

 

أسعار الذهب في السعودية الآن:

 

أسعار الذهب 

 

استقرت الذهب خلال تعاملات، اليوم الاثنين 18 ديسمبر، في السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 213.09 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 243.53 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 223.24  ريال.

 

سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 182.65  ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 142.06 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,574.63 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,578.3  ريال سعودي.

 

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 267.88 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 639.27 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,266.36 ريال سعودي.

 

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