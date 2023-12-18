أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الإثنين 18-12-2023

استقرت أسعار المشغولات الذهبية، بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023، عقب تحركات أسعار الذهب الأسبوع الماضي وفي السياق التالي نرصد تطور أسعار الذهب لجميع الأعيرة الموجودة في سوق الذهب.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3291 جنيها.

عيار 21 يسجل 2880 جنيها.

عيار 18 يسجل 2469 جنيها.

عيار 14 يسجل 1893 جنيها.

الجنيه الذهب 23040 جنيها.

أسعار الذهب العالمي

ارتفعت أسعار الذهب، خلال التعاملات المبكرة الاثنين، مدعومة بضعف عوائد السندات مع ترقب المستثمرين لبيانات للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر نشرها في وقت لاحق هذا الأسبوع بحثا عن مزيد من المؤشرات حول المسار الذي سيسلكه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة بعد اتجاه يميل للتيسير النقدي الأسبوع الماضي.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد "العوائد في تراجع بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع الماضي، وهو ما يفسح المجال أمام مزيد من الارتفاع في سعر الذهب".

وتحوم عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوياتها منذ يوليو. ويقلل تراجع عوائد السندات من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، وأشار إلى أن التشديد التاريخي للسياسة النقدية على مدار العامين الماضيين ربما وصل إلى نهايته وأن أسعار الفائدة ستبدأ في التراجع في 2024.

ويترقب المتداولون عددا من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي لشهر نوفمبر المقرر صدوره الجمعة.

تغير الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2023.13 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0458 بتوقيتغجرينتش، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2036.70 دولار.

وسجلت أسعار الفضة ارتفاعًا في المعاملات الفورية بنحو 0.3 بالمئة ليصل إلى 23.90 دولار للأونصة، و ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة أيضا إلى 942.72 دولار، فيما تراجع سعر البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1160.83 دولار للأونصة.