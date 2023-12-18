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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مانشستر سيتي يعلق على قرعة دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

علق المدير الرياضي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تشيكي بيجيريستين، على قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

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وكانت القرعة قد أوقعت مانشستر سيتي في مواجهة كوبنهاجن الدنماركي، والتي أقيمت ظهر اليوم الأثنين.

وأكد بيجيريستين في تصريحات تلفزيونية لشبكة "بين سبورتس" القطرية، أن الفريق الدنماركي يمتلك فريق جيد للغاية، مشيرًا إلى أن المان سيتي واجهه قبل موسمين ويعلم قوته، لكن الأمور تغيرت كثيرًا حاليًا.

وتابع: "بالتأكيد كوبنهاجن يقدم مستويات جيدة للغاية خلال الموسم الحالي، وسيكون خوض المباراة على ملعبهم صعب للغاية".

وأضاف: "بشكلًا عام لا يوجد فريق سهل مواجهته في المراحل الإقصائية، سنحترم الخصم ونلعب بجدية".

وأوضح: "الاَن نحن البطولة، كما أننا لا نفكر في الحفاظ على اللقب ونركز في كل مباراة على حدا".

وتابع: "الأمر لن يكون سهلًا بالحفاظ على اللقب، لأن هناك العديد من الفرق الجيدة".

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي حقق لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد الفوز على إنتر ميلان في المباراة النهائية بهدف نظيف.

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