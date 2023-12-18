بث مباشر مباراة الأهلي وفلومينينسي اليوم يلا شوت في كأس العالم للأندية 2023.. تويتر رابط سريع بجودة عالية

بث مباشر مباراة الأهلي وفلومينينسي اليوم يلا شوت في كأس العالم للأندية 2023.. تويتر رابط سريع بجودة عالية ، تنطلق المباراة بين الأهلى وفلومينينسى البرازيلى اليوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر 2023 فى تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءً المملكة العربية السعودية، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ونجح الأهلى فى الوصول إلى هذا الدور بعد تخطى الاتحاد السعودى فى المباراة الماضية بنتيجة 3-1، والتأهل من دور ربع النهائى بعد أداء رائع.

ويأمل المارد الأحمر فى حصد بطاقة التأهل لنهائى كأس العالم للأندية بحثًا عن إنجاز تاريخى للمرة الأولى فى سجل النادى الأهلي، وخاصة بعد الإطاحة بالاتحاد صاحب الأرض وأحد أبرز المرشحين للوصول للمباراة النهائية.

حال فوز الأهلى على فلومينينسى البرازيلي، يتأهل إلى نهائى كأس العالم للأندية، لمواجهة الفائز من مانشستر سيتى الإنجليزى بطل أوروبا وأوراوا اليابانى بطل آسيا، وإذا خسر سيلاقى الخاسر منهما.

وحسم المارد الأحمر التأهل على حساب الاتحاد، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، بثلاثة أهداف مقابل هدف عقب عرضاً رائع قدمه الفريق الأحمر طوال أحداث المباراة والتي كانت كفيله بحسم التأهل إلى الدور النصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.

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وتعد هذه المباراة هي الأولى لفريق فلومينيسي في البطولة هذا العام حيث يتأهل بطل امريكا الجنوبيه مباشرة إلى الدور نصف النهائي من البطولة وهو ما ينطبق على الفريق البرازيلي.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد فلومينينسي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، بيرسي تاو.