الإثنين 18 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

مفيدة للبشرة والأظافر.. طريقة عمل كانيلوني بالمشروم

مكرونة كانيلوني بالمشروم
مكرونة كانيلوني بالمشروم

يعرف المشروم بفوائده العديدة للجسم، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة، كما أنه مصدر جيد لفيتامينات B2 وB3 وB5 وB9، وهي ضرورية لتكوين ونمو الخلايا، فهي مفيدة للشعر والبشرة والأظافر، لذلك أصبحت أغلب الأمهات تضيفه على الوصفات المختلفة؛ للاستمتاع بفوائده العديدة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل كانيلوني بالمشروم اللذيذ.

طريقة عمل مكرونة كانيلوني بالمشروم

المقادير

- الحشوة :

ستيك : 400 جرام (مقطع شرائح رفيعة)

زيت زيتون : 2 ملعقة كبيرة

زبدة : ملعقة كبيرة

دقيق : رشّة

مشروم: كوب (طازج ومقطع شرائح)

بصل : 1 حبة (صغير ومفروم)

ملح : نصف ملعقة صغيرة

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة

 

- الصلصة :

صلصة الصويا : 2 ملعقة كبيرة

خل بلسمك : ملعقة كبيرة

دقيق : 2 ملعقة كبيرة

كريمة طبخ : نصف كوب

حليب : 3 اكواب

بقدونس : 3 ملاعق كبيرة (مفروم)

- جبن موزاريلا : كوب (مبشور)

- كانيلوني : عبوة (جاهزة)

 

طريقة التحضير

لتحضيرة الحشوة:

في مقلاة واسعة على نار عالية، ذوبي الزبدة مع زيت الزيتون، وأضيفي اللحم ورشة دقيق وحركي المكونات، ثم أضيفي البصل، والمشروم وقلبي حتى يصبح الخليط بني اللون.

 

تبلي الخليط بالملح، والفلفل، وجوزة الطيب، ثم ارفعي المقلاة عن النار واسكبي الخليط في وعاء جانبي.

 

لتحضير الصلصة: 

في نفس المقلاة ضعي الخل البلسمي، وصلصة الصويا، والدقيق، والحليب، والكريمة، والبقدونس، واتركي المزيج حتى يغلي وتتكاثف الصلصة.

 

إحشي مكرونة كانيلوني بحشوة اللحم المحضرة وضعيها في صينية فرن.

 

اسكبي الصلصة وانثري الجبن على الوجه.

 

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

 

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 30-35 دقيقة حتى يأخذ الكانيلوني اللون الذهبي وقدميه ساخنا.

مواد متعلقة

يباع 11 ضعف سعره| فستان الأميرة ديانا يحطم الرقم القياسي في عالم الموضة

فنانون يعلنون تضامنهم مع القضية الفلسطينية بالكوفية والعلم|مهرجان الجونة يشهد وطنية الحضور

الاحتشام يعكس أناقة مي فاروق في حفل أم كلثوم والجمهور يلقبها بـ"سلطانة النغم"

45 سنة فنية لـ أحمد راتب.. بدأت بـ 2 جنيه في اليوم وانتهت بمجاورة الزعيم

موعد عزاء زوج الدكتورة إيناس عبد الدايم

بعد اعتذار ZARA عن حملتها المسيئة لغزة|رد فعل عنيف واقتحام أحد الفروع بالأكفان (فيديو)

في ذكرى رحيلها..حقيقة زواج زبيدة ثروت من عبدالحليم حافظ وقصة تأمينها على عينيها

فوائد سحرية لزيت بذور اليقطين للشعر| الطريقة الصحيحة لنتيجة فعالة
الجريدة الورقية